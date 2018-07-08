В Таиланде спасатели начали операцию по вызволению школьников из затопленной пещеры

Подростки и их футбольный тренер пробыли там почти две недели.

Детям предстоит пройти несколько километров по темным извилистым проходам пещеры, местами затопленной водой. Альтернативные варианты спасения, которые предлагали специалисты, реализовать в столь сжатые сроки оказалось невозможным. Каждого мальчика будут сопровождать по два дайвера – они отправились к подросткам несколько часов назад. Операцию было решено провести сегодня, поскольку ждать было больше нельзя — надвигающиеся на регион дожди могли помешать спасению детей, рассказал руководитель операции. Сейчас уровень воды в пещере после многодневной откачки достиг возможного минимума – это позволит подросткам выбраться на поверхность с наименьшим количеством погружений. Путь из пещеры, по оценкам спасателей, займет несколько часов. Ожидается, что первые школьники смогут оказаться на поверхности к пяти вечера по московскому времени, а вся операция завершится в течение трех-четырех дней. После спасения подростков госпитализируют для прохождения реабилитации.

О том, что двенадцать игроков школьной футбольной команды и их тренер пропали, стало известно 23 июня. Как выяснилось, они отправились на прогулку в пещеру, но оказались отрезаны от выхода из-за наводнения.