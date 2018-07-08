Защитник московского ЦСКА сборной России по футболу Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры

Он сделал это после четвертьфинального матча чемпионата мира с Хорватией. Игнашевич выступал за национальную сборную с 2002 года. На нынешнем чемпионате защитник дважды бил пенальти в послематчевых сериях с Испанией и Хорватией. Оба раза он реализовал 11-метровые.