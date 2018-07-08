Защитник московского ЦСКА сборной России по футболу Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры
Он сделал это после четвертьфинального матча чемпионата мира с Хорватией. Игнашевич выступал за национальную сборную с 2002 года. На нынешнем чемпионате защитник дважды бил пенальти в послематчевых сериях с Испанией и Хорватией. Оба раза он реализовал 11-метровые.
Комментарии4
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sandro_007 08 июля 2018 | 10:10
С каким хладнокровием наш мастер забил последний пенальти хорватам! Спасибо за всё!
djuga 08 июля 2018 | 10:35
sandro_007, да, Игнашевич достойный игрок. Может быть, лучший из всех кто играл за сборную все эти годы по общим показателям. Не пижон, трудяга и мастер.
mordechay_blinchikof 08 июля 2018 | 10:53
djuga: -и рожа, как у будущего тренера
forward 08 июля 2018 | 10:57
Профессионал!