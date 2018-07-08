В Черное море вошли два корабля ВМС США
Они примут участие в совместных с Украиной военно-морских учениях, сообщает американское командование. Маневры начнутся на следующей неделе.
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Они примут участие в совместных с Украиной военно-морских учениях, сообщает американское командование. Маневры начнутся на следующей неделе.
Комментарии16
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sskull 08 июля 2018 | 09:40
Хохлы на надувных плотиках буду
vezdehod 08 июля 2018 | 09:48
sskull:
Хохлы на надувных плотиках буду
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Главное не на Батутах.- недоумок. Шутки с Россией закончились и пора начинать возрождаться.
sskull 08 июля 2018 | 09:56
vezdehod: Ну ну. Постоят кораблики, полетают над ними наши штурмовики, американцы обосрутся как всегда и свалят. Было уже.
pavelmistery 08 июля 2018 | 09:59
sskull: Не было, так как это очень древний фейк.
vezdehod 08 июля 2018 | 10:05
sskull:
Ну ну. Постоят кораблики, полетают над ними наши штурмовики, американцы обосрутся как всегда и свалят. Было уже.
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Продолжай рассказывать сказки - может быть Дебилы и поверят.
in_cat_we_trust 08 июля 2018 | 10:19
sskull: всегда забавно наблюдать, как у запутенцев в таких ситуациях от натуги навозные пулемёты на розочки разрывает. Черепушка так вообще ветеран латанный-перелатанный
sskull 08 июля 2018 | 10:23
in_cat_we_trust: А мне забавно наблюдать ваши визги , когда Россия проводит учения на своей территории...
abidas 08 июля 2018 | 10:25
sskull: vezdehod: Ну ну. Постоят кораблики, полетают над ними наши штурмовики, американцы обосрутся как всегда и свалят. Было уже
Все бы хорошо, только есть подобные кадры пролета Ту-16 над американским авианосцем - кадры 1968 года, когда командир экипажа Плиев прошел в нескольких метрах над палубой "Эссекс", после чего свалил самолет - экипаж погиб. Это называется воздушное хулиганство.
Видео можно найти, если погуглить - https://youtu.be/l3bijF2--os
ura_123 08 июля 2018 | 10:41
sskull: Когда было? Подробности в студию!
epynda 08 июля 2018 | 09:40
Интересно было бы посмотреть на совместные военно-морские ученья Китая и России в Бискайском заливе...
Не правда ли ???
compare 08 июля 2018 | 09:46
epynda: а каким боком Бискай относится к перечисленным странам? ты для начала,протри глаза и глянь на карту...ты ,по зелености лет своих,полагаешь,что сморозил что-то этакое "грозно-шутливое",да? нет,разочарую...ты всего лишь подтвердил аксиому,что если забросить науку и образование на "пыльную" полку,то глупость правит бал...
polsan 08 июля 2018 | 09:59
compare: Вы знаете, если бы не ваш коммент, никто бы не заметил, что это был просто стёб. )) Спасибо
vilingrad 08 июля 2018 | 09:40
Непотопляемый авианосец России остров Крым вызывает повышенное натовское внимание. Чем Вовка думал, оттяпывая островок Невезения?
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 08 июля 2018 | 09:54
Как в FALLOUT-война всегда остается войной . Так и аннексия-всегда остается аннексией,как ты ее не назови-вернулись в гавань,денег нет но вы держитесь,пенсионный возраст до 100 лет!
polsan 08 июля 2018 | 10:01
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: Люди многое забывают и многое уже забыли.... к сожалению.
zabava 08 июля 2018 | 10:04
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: Правильно! Два миллиона крымчан надо было смыть в канализацию, демократических амеров посадить на Крым, а тебе повысить пенсию. И зря сопротивлялись фюреру, надо было героически, как гейропейцы, лечь под германию и пенсии были бы европейские!