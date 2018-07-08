В Японии более 50 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями
Еще почти столько же пропали без вести, — сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление японских властей. Больше всего от наводнений пострадала Хиросима. Также люди погибли в префектурах Окаяма, Киото, Ямагути. Наводнения и оползни препятствуют проведению спасательных операций.
Комментарии1
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polsan 08 июля 2018 | 09:47
Японцам, вот Жириновский предлагал переселиться в РФ, чтобы не страдать от страшных наводнений и цунами, приносящих разрушения и смерть, но они почему -то отказались.