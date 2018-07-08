В Таиланде началась операция по спасению детей, заблокированных в пещере
Спасатели рассчитывают, что первая группа подростков выберется во второй половине дня. Сразу после этого детей собираются отвезти в больницу. В целом же операция может занять до четырех дней. Детей научили пользоваться аквалангистским оборудованием, но у мальчиков нет никакого опыта погружения.
Группа подростков и их тренер пропали две недели назад. Они ушли на экскурсию в пещеру и не смогли выбраться из нее из-за начавшихся проливных дождей.
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