Полиция в Москве разыскивает мужчину, который ночью на Нагатинской набережной ранил двух человек
Один из пострадавших скончался, — сообщает Пятый канал. На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Один из пострадавших скончался, — сообщает Пятый канал. На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
viniqi 08 июля 2018 | 09:48
Не хотят писать,кто у нас с ножами всегда по улицам расхаживает- не патриотично?!
vezdehod 08 июля 2018 | 10:03
Мы ведь народ кавказский. любим любовь и ласку...Хорошая, в лохматые годы, была песня.
korikov 08 июля 2018 | 10:12
vezdehod:
А национальность преступника важна для следствия? По-моему она важна только для тех, кто хочет воспользоваться этой темой для разжигания межнациональной розни.
Так может быть, по-вашему, надо уточнять национальность не только кавказцев, но и евреев, например "возбуждено уголовное дело в отношении лица еврейской национальности...", так?
Ну нет, тогда же сразу начнут орать о антисемитизме.
kaminas 08 июля 2018 | 10:23
korikov:
Для следствия очень важна национальность .
Что бы расследовать , поймать преступника ,нужно знать его повадки ,менталитет , обычаи и многократность похожих преступлений .
Это очень важно для расследования и понимания кого искать и где .
Правда в 99. 9 % случаях , и не надо догадываться ,кто сделал ,какой ментальности .
Можно только сделать вид ,что не понимают и вовремя платить контрибуцию .
Но это уже из области чувства собственного достоинства ,а не криминалистики .
gregor 08 июля 2018 | 09:54
Полиция в Москве разыскивает мужчину, который ночью на Нагатинской набережной ранил двух человек
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
С тёщей ,видать поссорился .... и с криком " акбар " напал на прохожих .
Поэтому это не теракт ,а бытовуха .... ... по российским меркам властей и 86 % их одобрямс .