Сборная России по футболу завершила своё выступление на чемпионате мира

В четвертьфинале команда проиграла сборной Хорватии. Основное время матча закончилось со счетом 2:2. Хорватия оказалась сильнее: 4:3 по пенальти. Главный тренер россиян Станислав Черчесов после матча поблагодарил команду и болельщиков.

Сегодня сборная России встретится с болельщиками в Фан-зоне на Ворьбьевых горах. Встреча начнется в 16 часов.