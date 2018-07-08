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09:30, 08 июля 2018

Сборная России по футболу завершила своё выступление на чемпионате мира

В четвертьфинале команда проиграла сборной Хорватии. Основное время матча закончилось со счетом 2:2. Хорватия оказалась сильнее: 4:3 по пенальти. Главный тренер россиян Станислав Черчесов после матча поблагодарил команду и болельщиков.

Сегодня сборная России встретится с болельщиками в Фан-зоне на Ворьбьевых горах. Встреча начнется в 16 часов.

Комментарии

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norgemann 08 июля 2018 | 09:33

Эйфория кончилась. Пора начать обсуждать повышение пенсионного возраста и налогов.

serge_moro 08 июля 2018 | 09:42

norgemann: Футбол -это больше ,чем игра. Футбол -это самре мощное мирное оружие ,придуманное человечеством. Футбол несет непередаваемое чувство, невероятные эмоции радость и счастье от победы , и печаль от поражения со слезами на глазах

ivanov356 08 июля 2018 | 09:46

serge_moro: А сколько радости доставлял большой теннис, когда это нужно было.

ems1 08 июля 2018 | 09:57

ivanov356: Или шахматы?

ivanov356 08 июля 2018 | 10:02

ems1: Здесь не наорёшься.

serge_moro 08 июля 2018 | 10:05

ivanov356: Это была лучшая игра с хорватами за последние 30-40 лет. Команду невозможно было узнать. Вот ,что делают родные стены и яростная ,многомиллионная поддержка болельщиков. Думаю,что болельщики главные ,которые гнали россиян вперед ,не давая им расслабиться. Болельщики,я считаю заслужили не меньше восхитительных слов ,наравне с командой. Без такой сумаcшедшей поддержки ,россияне не смогли бы показать столь яркую игру ,которая была с хорватами. Для многих это было огромной неожиданостью.Игру с хорватами уже играла другая команда,команда мастеров

addi 08 июля 2018 | 10:04

serge_moro: футбол - это сублимация войны....

rusof_ob 08 июля 2018 | 10:32

addi: данный чм для россии - это увертюра войны, вспомите Сочи 2014

timwlad78 08 июля 2018 | 10:01

norgemann: Эйфория кончилась. Пора начать обсуждать повышение пенсионного возраста и налогов.
---------------
Ну вообще то чемпионат мира по футболу в России ищё не закончился.
И кабы не пришлось решать вопросы геополитического характера когда натовцы начнут Украину разваливать по грузинскому или югославскому сценарию.
Корабли США уже в Чёрном Море.
И Германия нашла деньги на увеличение выплат на содержание НАТО.
Так что надобно не раскачивать ситуацию в России, а то будет как на Украине.
А это не надобно и западу. Западу надобно только усмирить Украину и не вызвать при этом огромную волну миграции.
А это означает делёж Украины и придётся России раскошелится на интеграцию некоторых территорий .
Так что театральная власть России между выбором поиграть в патриотов и раскошелится на интеграционные процессы как это сделано в Германии .Или грузится на пароходы и плыть туда где они на хрен не надобны.

tanyaya 08 июля 2018 | 10:34

timwlad78: "Или грузится на пароходы и плыть туда где они на хрен не надобны."
___________________________
Например, как ты.
Сдриснул в Германию, сидишь там на пособии на шеях налогоплательщиков ФРГ, а в Россию и нос показать боишься.
Но покакиваешь именно на тех, кто тебя кормит. Хотя ты им и "нахрен не надобен", но они тебя, безумного, кормят и содержат. И даже, наверно, жалеют как любого убогого.

timwlad78 08 июля 2018 | 10:58


Ну вообще то у тебя беспросветной дуре мышление как у протестантского скотского крысиного животного ,которые устраивают дикую битву за перед всего ради пуза своего.
И ПОТОМУ В РОССИИ ВСЕГДА РЕГУЛЯРНО И СТАБИЛЬНО РАЗНЁСЯТ ВСЁ В РУИНЫ РАДИ ОБОГАЩЕНИЯ НЕБОЛЬШОЙ КУЧКИ АЛНЫХ ПРОТЕСТАНТОВ.
И все мигранты разорё1нные этим российским протестантским быдлом подвергаются жёсткой дрессировки в западных странах, что ненадобное кусать руку кормящую и почитать что в Библии писано по этому поводу как распределять и управлять. То есть жадность фраеров губит,говно получает говно,доверие хорошо, контроль лучше..И потому российское быдло ворует всё в России и вывозит всё назапад ,но жить на западе не желает,так как нодо почитать законы.
Потому и вынуждены было протестакой российское быдло подчинится Русской Правослваной Церкви и КГБчтобы выжить .Иначе бы их истребили как бешеных не поддающихся дресировки собак.На Украине так сейчас происходит.
Так что зачем мне суватся туда где постоянство чтобы всё сгубить,но проблески ума только когда надо шкуру свою спасти.
А российских протестантов вздрючивают постоянно прививая инстинкты и рефлексы как собакам чтобы подчинялись законам.
В Германии никого не жалеют.Всё стоит денег и за всё надо платить.
Прагматичный подход.Деньги для того дают чтобы платили,но непытались порабощать других и обогащатся к чему постоянно российские протестанты стремятся.А а им по морде,паинками.Учат что платить за всё надо и всё стоит денег.
Так что всё зависит от прилежности какому религиозному воспитанию был подвергнут кто либо.
Ну российских воспитаников политическим протетанизмом грабить хозяйское бьют в западных странах нещадно.
Вот про это и пишу россиянам.
Так что я сбежал и пришлось реалоьными делами доказывать ,что я необходим немецкому обществу и для меня за всё надо платить и всё стоит денег не пустой звук.

sskull 08 июля 2018 | 09:35

Отличная игра. Молодцы. Жалко Фернандеса.

viniqi 08 июля 2018 | 09:42

sskull: Сскуллящее пригожинское дерьмо-какая чисто русская фамилия у
футболиста нашей сборной-Фернандес, да? чухан псевдопатриотичный!!!

sskull 08 июля 2018 | 09:54

viniqi: Ты нацист?

viniqi 08 июля 2018 | 09:57

sskull: Сскуллящее пригожинское тыкающее дерьмо- вас мразь спросили о замечательной русской такой фамилии Фернандес- а вы ублюдок опять тему замыливаете,нацизм с какого то сюда приплели?- что мерзавец без методичек и думать не способны своей головой кошачьей???

sskull 08 июля 2018 | 10:00

viniqi: А что тебе выкать, чтоль ублюдок?
Даже и не знаю, что тебе на твою блевоту ответить?
Я за одного Фернандеса отдал бы сотни три таких вот ублюдочных чмошников, как ты.

ivanov356 08 июля 2018 | 09:35

Цель достигнута, очередное ограбление населения прикрыли.

vasya_von_smetankin 08 июля 2018 | 09:48

Ну и что, подумаешь.
Зато хорваты не могут в пассажирский лайнер с 10 000 метров попасть.

mardian 08 июля 2018 | 09:49

После наркоза будет ломка.

ems1 08 июля 2018 | 09:59

Вопросов нет ни к Черчесову, ни к Фернандесу. Есть вопрос к Смолову: почему ты в послематчевых пенальти против Испании бил на силу, и забил, а вчера решил спижонить?

alexey65 08 июля 2018 | 10:14

ems1:
Смолов на ЧМ откровенно провалился, не показав ничего.
С заменами Черчесов не угадал.
Ерохин и Смолов выглядели слабее Дзюбы и Черышева.

encopresis 08 июля 2018 | 10:05

С чем сравнит пресс-секретарь поражение от хорватов?

vvs7651 08 июля 2018 | 10:12

Это поражение менее постыдное, чем "победа" над испанцами.
Явного "автобуса" не устраивали.
Два гола с игры сумели забить. Старались...

grazschdanin 08 июля 2018 | 10:12

пробежал ленту новостей , насчитал 16 (!) заметок про последний матч (и это с учетом, что прошло всего десять часов и была ночь)
Либеральное #победобесие во свей красе!
Бесовская радость поражению футбольной сборной России и победе ее противника смакуется кучкой либералов.
Противно на это смотреть.
Тьфу.

logoleg 08 июля 2018 | 10:13

Все равно молодцы. Старались парни и не подвели! Стаса Черчесова помню как отличного вратаря игравшего за московский Спартак и Сборную СССР, СНГ, России. Спасибо тебе! В любом случае играли как могли и сделали больше чем все ожидали.

addi 08 июля 2018 | 10:18

А Россия только через неделю придёт в сознание, увидит что Власти
"начудили" под этот вселенский шум и опять впадёт в бессознанку....

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