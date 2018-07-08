Автосообщение между городами Израиля может быть сегодня прервано из-за протестов

Водителям придется скорректировать свои планы из-за забастовки работников правоохранительной системы. Комитет полицейских, сотрудников управления тюрем и пенсионеров этих структур опубликовал предупреждение о перекрытии членами семей полицейских и пенсионерами ключевых транспортных артерий. В их число входят трансизраильское шоссе и магистраль между Тель-Авивом и Иерусалимом, передает newsru.co.il.

Недовольные работники и их близкие требуют реализации постановления правительства о прикреплении зарплат и пенсий стражей порядка и сотрудники управления тюрем к зарплатам и пенсиям военных. Участники намерены устроить демонстрации возле полицейских участков и блокировать линию телефонного центра МВД. Сколько человек готовы поддержать мероприятия, не сообщается.

Акция продлится в течение дня.