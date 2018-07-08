Автосообщение между городами Израиля может быть сегодня прервано из-за протестов
Водителям придется скорректировать свои планы из-за забастовки работников правоохранительной системы. Комитет полицейских, сотрудников управления тюрем и пенсионеров этих структур опубликовал предупреждение о перекрытии членами семей полицейских и пенсионерами ключевых транспортных артерий. В их число входят трансизраильское шоссе и магистраль между Тель-Авивом и Иерусалимом, передает newsru.co.il.
Недовольные работники и их близкие требуют реализации постановления правительства о прикреплении зарплат и пенсий стражей порядка и сотрудники управления тюрем к зарплатам и пенсиям военных. Участники намерены устроить демонстрации возле полицейских участков и блокировать линию телефонного центра МВД. Сколько человек готовы поддержать мероприятия, не сообщается.
Акция продлится в течение дня.
Комментарии3
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lenin3 08 июля 2018 | 09:10
Вот бы российские полицаи бастовали бы за прикрепление их зарплат и пенсий к зарплатам и пенсиям простых работяг,выходящих на пенсию в 60(а скоро и в 65).Нет,сука,полицаев почему-то всё устраивает...
polsan 08 июля 2018 | 09:22
lenin3: а где они найдут работу лучше, чем в полиции, поэтому и молчат )
len56 08 июля 2018 | 10:10
Россия...Молодой полицейский отработал первый месяц. Ему напоминают,что,мол,сегодня зарплата-помнишь? А полицейский удивляется:-У вас что-ещё и зарплату платят???