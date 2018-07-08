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09:03, 08 июля 2018

Сборная России по футболу проиграла в серии пенальти команде Хорватии в 1/4 финала ЧМ

Нападающий сборной России Артем Дзюба в эфире Первого канала не смог сдержать слез после вылета национальной команды с чемпионата мира.

Нынешний выход в четвертьфинал — лучший результат в истории сборной России на чемпионатах мира. Сегодня футболисты национальной команды в 16 часов встретятся в фан-зоне на Воробьевых горах со своими болельщиками.

Между тем, после вчерашнего матча в Сочи сразу два российских футболиста заявили, что покидают сборную. О завершении карьеры объявил 33-летний полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов.
Об уходе из большого спорта также сообщил 38-летний защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич.

Ну а Сборная Хорватии в полуфинале сыграет 11 июля в Лужниках с командой Англии. Днем ранее в Санкт-Петербурге состоится еще один полуфинальный матч Франция — Бельгия. Сегодня на ЧМ по футболу – выходной.

Комментарии

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zapadnay 08 июля 2018 | 09:15

Ничего страшного, это всего лишь спортивная игра. В жизни гораздо больше проблем для беспокойства. Например вот, пенсии, налоги и прочие сюрпризы от правительства.

serge_moro 08 июля 2018 | 09:17

zapadnay: Это была лучшая игра с хорватами за последние 30-40 лет. Команду невозможно было узнать. Вот ,что делают родные стены и яростная ,многомиллионная поддержка болельщиков. Думаю,что болельщики главные ,которые гнали россиян вперед ,не давая им расслабиться. Болельщики,я считаю заслужили не меньше восхитительных слов ,наравне с командой. Без такой сумаcшедшей поддержки ,россияне не смогли бы показать столь яркую игру ,которая была с хорватами. Для многих это было огромной неожиданостью.Игру с хорватами уже играла другая команда,команда мастеров

viniqi 08 июля 2018 | 09:21

serge_moro: Счет более чем по игре!!!

serge_moro 08 июля 2018 | 09:35

viniqi: Футбол -это больше ,чем игра. Футбол -это самре мощное мирное оружие ,придуманное человечеством. Футбол несет непередаваемое чувство, невероятные эмоции радость и счастье от победы , и печаль от поражения со слезами на глазах

in_cat_we_trust 08 июля 2018 | 09:22

serge_moro: дождались!!!! конец футболобесию!!!

lvl100500 08 июля 2018 | 09:34

in_cat_we_trust: конец футболобесию!!!//

Новый термин подкинули?

vezdehod 08 июля 2018 | 09:18

Мои, глубокие соболезнования родным и близким "Алле-Алле" фанатам - век им Финала не видать.

yralez 08 июля 2018 | 09:15

Заплачено было только за ничью.

И мы тоже плачем......от радости, что может грабеж стариков под ваши вопли будет приостановлен.

amrigo 08 июля 2018 | 09:15

Не в серии пенальти, а в матче проиграла.

lenin3 08 июля 2018 | 09:17

Встретятся с "болельщиками"?Да большинство этих "болельщиков"даже не знает,кто в этом году стал чемпионом России и кто будет играть в ЛЧ(после просмотра интернета они,может,и узнают).А уж о том,что сборная России сегодня играет в финале Лиги наций даже не подозревают,ибо зомбоящик не кричит об этом на каждом углу...

polsan 08 июля 2018 | 09:29

lenin3: А уж о том,что сборная России сегодня играет в финале Лиги наций даже не подозревают,ибо зомбоящик не кричит об этом на каждом углу...
Так это ж по волейболу! )) Футбол затмил это важное событие! )

barssuk 08 июля 2018 | 09:24

Хор ваты заткнули хорваты

yralez 08 июля 2018 | 09:25

Я верю исландцам, показавшим себя на Европе, но путинским, не прошедшим даже отборочный турнир, не верю ни в грош.
Путинские это всегда мошенничество----мельдониевое или купленные команды противника.

lvl100500 08 июля 2018 | 09:55

yralez: купленные команды противника.//

Интересно было б узнать, какие футбольные команды продались кровавому Путину за его нефтедоллары? Просвети общественность, сделай милость.

max3446 08 июля 2018 | 09:28

лично я всегда буду винить в этом поражении либеральную прозападную российскую оппозицию. своим негативом, отрицательной энергетикой они снизили концентрацию наших футболистов и отсюда поражение

ruderpost 08 июля 2018 | 09:42

max3446: а что Саяно - Шушенскую ГЭС остановили? эл энергии не хватило.

apels 08 июля 2018 | 09:28

Бог дал, бог забрал. И звали бога Марио Фернандо!
Играли хорошо, но если чесно то было бы не справедливо отстранить Хорватию. Объективно они были лучше, но наши могли выигрть:)

pravdatut 08 июля 2018 | 09:28

Если чесно, то она не пошла бы и отборочные игры.

putin_itogy 08 июля 2018 | 09:33

Жестокая несправедливость теории случайностей.
Хорватам дико не повезло(Байкальские Шаманы - сила!)
Хорваты могли забить россиянам минимум 7 голов..
Но им так же как и Бразильцам,
помешало невезение российских плохих(отвратительных по качеству) газонов.
Вообще этот Мундиаль, самый невезучий в истории Чемпионатов..

mikr 08 июля 2018 | 09:38

От всей души хочу пожелать местным русофобам, чтобы вчерашний проигрыш российской команды стал в их жизни самым большим и последним поводом для радости.

piter_ug 08 июля 2018 | 09:41

Проиграли, в конечном счете, не футболисты, проиграла система.
И так и должно было случиться.

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