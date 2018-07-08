Сборная России по футболу проиграла в серии пенальти команде Хорватии в 1/4 финала ЧМ

Нападающий сборной России Артем Дзюба в эфире Первого канала не смог сдержать слез после вылета национальной команды с чемпионата мира.

Нынешний выход в четвертьфинал — лучший результат в истории сборной России на чемпионатах мира. Сегодня футболисты национальной команды в 16 часов встретятся в фан-зоне на Воробьевых горах со своими болельщиками.

Между тем, после вчерашнего матча в Сочи сразу два российских футболиста заявили, что покидают сборную. О завершении карьеры объявил 33-летний полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов.

Об уходе из большого спорта также сообщил 38-летний защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич.

Ну а Сборная Хорватии в полуфинале сыграет 11 июля в Лужниках с командой Англии. Днем ранее в Санкт-Петербурге состоится еще один полуфинальный матч Франция — Бельгия. Сегодня на ЧМ по футболу – выходной.