В Таиланде объявлено о начале операции по выводу на поверхность 12-ти подростков, заблокированных в затопленной пещере
В Таиланде объявлено о начале спасательной операции по выводу на поверхность 12-ти подростков, заблокированных в затопленной пещере. На помощь детям и их тренеру в пещеру направлены 13 иностранных водолазов, пятеро таиландских дайверов и пятеро спецназовцев ВМС Таиланда. По оценке руководителя миссии Наронгсака Осоттханокона, сейчас – оптимальное время для спасения школьников.
Вся операция может продлиться от трех до четырех дней, но наиболее подготовленные дети могут оказаться на поверхности уже к вечеру. Часть пути дайверам с детьми придется преодолеть под водой.
Комментарии1
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rampa 08 июля 2018 | 09:17
успеха, удачи в спасении детей!