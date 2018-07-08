В Таиланде объявлено о начале операции по выводу на поверхность 12-ти подростков, заблокированных в затопленной пещере

В Таиланде объявлено о начале спасательной операции по выводу на поверхность 12-ти подростков, заблокированных в затопленной пещере. На помощь детям и их тренеру в пещеру направлены 13 иностранных водолазов, пятеро таиландских дайверов и пятеро спецназовцев ВМС Таиланда. По оценке руководителя миссии Наронгсака Осоттханокона, сейчас – оптимальное время для спасения школьников.

Вся операция может продлиться от трех до четырех дней, но наиболее подготовленные дети могут оказаться на поверхности уже к вечеру. Часть пути дайверам с детьми придется преодолеть под водой.