Определился полный состав полуфиналистов ЧМ по футболу

К сборным Франции и Бельгии присоединились команды Англии и Хорватии, которые переиграли шведов и россиян соответственно. Сегодня на ЧМ – выходной.

10 июля в Санкт-Петербурге французы сыграют с бельгийцами, а англичане и хорваты встретятся на следующий день в московских «Лужниках». Оба полуфинала начнутся в 21 час. Матч за третье место состоится в Петербурге 14 июля в 17 часов, а 15 июля, в 18:00, «Лужники» примут финал мирового первенства.