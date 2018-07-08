Четыре человека пострадали в результате крушения медицинского вертолета в Чикаго
По сведениям «Чикаго трибюн», все четверо госпитализированы. Состояние одного из них медики оценивают как критическое.
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По сведениям «Чикаго трибюн», все четверо госпитализированы. Состояние одного из них медики оценивают как критическое.
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