Число жертв кораблекрушения туристического судна у берегов тайского острова Пхукет достигло 41
Как пишет Bangkok Post, в ходе спасательной операции обнаружены еще несколько тел, в том числе двоих детей.
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Как пишет Bangkok Post, в ходе спасательной операции обнаружены еще несколько тел, в том числе двоих детей.
Комментарии2
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ems1 08 июля 2018 | 08:45
Если мне не изменяет память, это уже не первая подобная катастрофа судна с туристами в Пхукете? Кто был в Тае, те знают, что они туристов за людей не считают.
doomandgloom 08 июля 2018 | 09:20
ems1: Не согласен.