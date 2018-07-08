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08:35, 08 июля 2018

Число жертв кораблекрушения туристического судна у берегов тайского острова Пхукет достигло 41

Как пишет Bangkok Post, в  ходе спасательной операции обнаружены еще несколько тел, в  том числе двоих детей.

Комментарии

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ems1 08 июля 2018 | 08:45

Если мне не изменяет память, это уже не первая подобная катастрофа судна с туристами в Пхукете? Кто был в Тае, те знают, что они туристов за людей не считают.

doomandgloom 08 июля 2018 | 09:20

ems1: Не согласен.

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