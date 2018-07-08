В Таиланде объявлено о начале операции по выводу на поверхность 12-ти подростков, заблокированных в затопленной пещере
В Таиланде объявлено о начале спасательной операции по выводу на поверхность 12-ти подростков, заблокированных в затопленной пещере. На помощь детям в пещеру направлены 13 иностранных водолазов, пятеро таиландских дайверов и пятеро спецназовцев ВМС Таиланда. По оценке руководителя миссии, она может продлиться от трех до четырех дней, но наиболее подготовленные дети могут оказаться на поверхности уже к вечеру. Часть пути дайверам с детьми придется преодолеть под водой.
Комментарии2
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gregor 08 июля 2018 | 08:56
Повезло детям , что они не в России ... , а не то бы ... родители услышали от власти : -" Они утонули " .
erpetkur 08 июля 2018 | 09:02
А как же Маск? ??