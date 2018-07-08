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Эксклюзив Эха 08:01, 08 июля 2018

Автомобиль наехал на советского диссидента Сергея Григорьянца

Автомобиль наехал на советского диссидента Сергея Григорьянца. По словам пострадавшего, это был большой белый «КИА», который не остановился после инцидента. В интервью «Эху» правозащитник сказал, что произошедшее могло быть специально подстроено.

Сергей Григорьянц подчеркнул, что инцидент помешал ему работать над выпуском трёх новых книг. Первая, — это тюремные записки. Вторая – воспоминания о Варламе Шаламове, а третья о том, как КГБ шло к власти в истории современной России.

Комментарии

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gregor 08 июля 2018 | 08:13

Ничего не поделаешь , власть вертухаев и их потомков .
Селекция упыря сталина в действии . Их большинство .
Поэтому в России нет ни прогресса ,ни друзей ,ни чувства собственного достоинства . И это всё поддерживается большинством . Такое в России оно , большинство . Оно такое это оно . Социально близкое оно .

(комментарий скрыт)

patrikk_1 08 июля 2018 | 08:23

В интервью «Эху» правозащитник сказал, что произошедшее могло быть специально подстроено...

Даже если птичка посрёт на русофобских "правозащитников", они будут склонны видеть в этом происки ФСБ, из-за их политической деятельности. Хрт, тьфу, на ваши позорные рожи.

odobryam_s 08 июля 2018 | 08:28

patrikk_1:
"Когда я в школе учился
Получил я по пению "два"...
А когда этим я возмутился,
То меня повели на расстрел"...

Диссидентский стишок. КВН.

vezdehod 08 июля 2018 | 09:13

Свои навыки с расправой диссидентов, в любой точке земного шара, КГБ никогда не пропьёт.

amrigo 08 июля 2018 | 09:19

patrikk_1: Разве русофобия это плохо? Только русофобы хотят очистить страну от пороков — мракобесия, коррупции, лицемерия, нищеты, агрессии. Напротив, кто любит Россию, принимают все её мерзости, гордятся ими и называют эти недостатки "духовными скрепами". Патриоты самые первые вредители для собственной страны. Патриотизм уничтожил фашистскую Германию, такой же больной патриотизм уничтожает сейчас Россию. Любовь вообще притупляет объективное восприятие действительности. Как бы парадоксально это ни звучало, но кто любит Россию, те и уничтожают её. Так было во все времена, так происходит и сейчас. Русофобы, заявляя открыто о необходимости искоренения всех пороков в обществе, выступают истинными благодетелями и таких меньшинство, но прогрессивное меньшинство делало перемены, делает перемены и будет их делать всегда, меньшинство есть двигатель истории и прогресса. Самый злейший враг твой — лучший друг твой, значит русофобы наша гордость и спасители, а не патриоты. Интеллигенция вещает правду, слушайте русофобов, прислушивайтесь к их критике, следуйте вместе с ними против бездумного большинства и только так мы возродим свою европейскую культуру и либеральные ценности.

golodomor_ze__hohlokost 08 июля 2018 | 08:29

gregor: "Поэтому в России нет ни прогресса ,ни друзей ,ни чувства собственного достоинства ."--------Как же тебе, дерьмопучеглазое, тяжко живётся в России. Чо не сдриснешь? Не нужен больше нигде?

kochar 08 июля 2018 | 09:07

golodomor_ze__hohlokost:
- Абрам Моисеевич, почему вы хотите уехать? Что вас не устраивает?
- Меня не устраивает ваше отношение к гомосексуализму!
- А какие проблемы? С этим теперь всё спокойно.
- Послушайте, при Сталине за это расстреливали, при Брежневе - принудительно лечили, при Ельцине это вошло в норму, а сейчас стало модным. Так вот, я таки хочу успеть уехать из этой страны, пока оно не стало обязательным!

m_doc 08 июля 2018 | 08:43

gregor: А ваша хроническая глупость, ярко отражённая в однообразной тупой писанине - это результат какой селекции?

vpu2011 08 июля 2018 | 08:18

Если он ещё в росее, то поделом.
Всё разумное уже не там.

andreyoo 08 июля 2018 | 08:25

подчеркнул, что инцидент помешал ему работать над выпуском трёх новых книг.
---
Каким образом?
В новости ничего не сказано о повреждениях полученных пациентом.
Мне вот сдается, обмельчал нонче диссидент. Ой обмельчал!

m_doc 08 июля 2018 | 08:40

andreyoo: В яблочко!
"Это произошло в четверг, в час дня. Там была полиция, скорая помощь… Это не ушиб, там что-то хуже, там порвана какая-то связка. Вот эта гигантская гематома, которую откачивали. Была такая чёрная нога, сейчас в гипсе, да", — сказал Григорьянц РИА Новости в субботу.
Правозащитник отметил, что сбивший его мужчина не стал скрываться с места происшествия.

"Вызвали скорую помощь, там много людей, это был вход в женскую консультацию, буквально, в двух метрах и там много людей и кто-то тут же вызвал скорую помощь. Он (сбивший мужчина — ред.) явно не хотел, он все предлагал, что сам меня увезёт в травмпункт, но я отказался", — пояснил Григорьянц.

Также правозащитник сообщил, что не стал обращаться в правоохранительные органы.

odobryam_s 08 июля 2018 | 09:03

m_doc: Симулянт, небось...

m_doc 08 июля 2018 | 09:10

odobryam_s: Артист... профессиональный:)

odobryam_s 08 июля 2018 | 08:26

"Действительно, в отделе "Что случилось за день" нонпарелью было напечатано:

Попал под лошадь


Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика No 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.

-- Это извозчик отделался легким испугом, а не я, -- ворчливо заметил О. Бендер. -- Идиоты. Пишут, пишут -- и сами не знают, что пишут. "


И.Ильф и Е. Петров. "12 стульев".

ems1 08 июля 2018 | 08:30

Его нужно в одну палату вместе с Борей Грицом. У них много общего.

spitac 08 июля 2018 | 08:40

ems1: "Его нужно в одну палату вместе с Борей Грицом. У них много общего".

Это про водителя КИА? В точку! Похоже!

(комментарий скрыт)

gregor 08 июля 2018 | 08:51

Спасибо большинству за подтверждение .
Портянки , вертухаи , казаки ряженные , хунвейбины -мотоциклетки , ноды ,сербы, кадилы , титушки .... элита России , её большинство .... селекция и генофонд страны . Просто гордость за такой состав большинства .... лакмус здравого смысла и чувства собственного достоинства . Ни дорог ,ни друзей .
Великая страна , просто ...аж .. дух захватывает от такого величия .
Вот почитал комменты и убедился очередной раз .
Классик на века определил две беды России ,к сожалению .
Хотя ..это как показательная территория для всего Мира ,как жить категорически нельзя , если хочешь оставаться человеком ,а не быдлом .
Спасибо вам выше перечисленная элита России за показательный маразм и идиотизм . Жаль только ,что вы это называете русским миром .
Это ужас,а не мир , но вам видней из менталитета вашего .

putin_itogy 08 июля 2018 | 08:55

Чекисты не сдаются.
Они гадят до смерти.

wattman 08 июля 2018 | 08:58

Что за страна! Всё время на всех "наезжают"!

maik19_ 08 июля 2018 | 09:08

Очень жалко, что не все диссиденты подохли как А.Носик в дерьме и блевотине...

chimp2013 08 июля 2018 | 09:19

maik19_: Хорошо то как написал. Но надо бы , чтоб узнали в Кремле и на центральных ТВ , о чем пишут на ЭХО. Этим способствовал бы долгой жизни ЭХО, а то там считают ЭХО продажным рупором.

piter_ug 08 июля 2018 | 09:16

Население, не сделавшее выводы после граблей усатого упыря, обречено наступить на очередные грабли плешивого упыря.
И так до тех пор, пока или население просто закончится или с упырями разберутся конкретно.

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