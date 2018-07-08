Автомобиль наехал на советского диссидента Сергея Григорьянца. По словам пострадавшего, это был большой белый «КИА», который не остановился после инцидента. В интервью «Эху» правозащитник сказал, что произошедшее могло быть специально подстроено.

Сергей Григорьянц подчеркнул, что инцидент помешал ему работать над выпуском трёх новых книг. Первая, — это тюремные записки. Вторая – воспоминания о Варламе Шаламове, а третья о том, как КГБ шло к власти в истории современной России.