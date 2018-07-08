Сборная России покидает ЧМ по футболу

В четвертьфинальном матче наши проиграли сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти. Основное время матча в Сочи завершилось вничью 1:1, в дополнительное время команды также обменялись голами. В серии пенальти сборная Хорватии оказалась удачливей — 4:3. Полузащитник российской сборной Денис Черышев признался в эфире Первого канала, что матч с хорватами был очень тяжелым.

Игроки сборной России по футболу сегодня встретятся с болельщиками. Как сообщили ТАСС в пресс-службе РФС, это произойдет в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве. Начало — в 16:00. Сборная России после проигрыша хорватам покидает ЧМ по футболу, на котором впервые вышла в плей-офф.

После вчерашнего поражения от Хорватии на ЧМ по футболу два российских футболиста покидают сборную. О завершении карьеры объявил 33-летний полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов. Об уходе из большого спорта также сообщил 38-летний защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич. Об этом говорится в Twitter национальной команды. Самедов после игры с командой Хорватии рассказал, что четвертьфинальный матч ЧМ был для него последним. Игнашевич в свою очередь отметил, что если бы не ЧМ-2018, он завершил бы карьеру раньше.