Сборная России покидает ЧМ по футболу
В четвертьфинальном матче наши проиграли сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти. Основное время матча в Сочи завершилось вничью 1:1, в дополнительное время команды также обменялись голами. В серии пенальти сборная Хорватии оказалась удачливей — 4:3. Полузащитник российской сборной Денис Черышев признался в эфире Первого канала, что матч с хорватами был очень тяжелым.
Игроки сборной России по футболу сегодня встретятся с болельщиками. Как сообщили ТАСС в пресс-службе РФС, это произойдет в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве. Начало — в 16:00. Сборная России после проигрыша хорватам покидает ЧМ по футболу, на котором впервые вышла в плей-офф.
После вчерашнего поражения от Хорватии на ЧМ по футболу два российских футболиста покидают сборную. О завершении карьеры объявил 33-летний полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов. Об уходе из большого спорта также сообщил 38-летний защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич. Об этом говорится в Twitter национальной команды. Самедов после игры с командой Хорватии рассказал, что четвертьфинальный матч ЧМ был для него последним. Игнашевич в свою очередь отметил, что если бы не ЧМ-2018, он завершил бы карьеру раньше.
Комментарии11
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patrikk_1 08 июля 2018 | 08:18
Полузащитник российской сборной Денис Черышев признался в эфире Первого канала, что матч с хорватами был очень тяжелым...
Ничего такого про "очень тяжёлый" он не говорил, это диктор "Эха Москвы" Александр Климов сказал, а Денис Черышев сказал про "немного тяжеловатый матч".
ems1 08 июля 2018 | 08:21
У них там что нет психологов в сборной? Удар Смолова - это самая настоящая диверсия. Имея чудовищный по силе удар, он решил пробить словно он Месси или Зидан. Может он и вправду считает, что его настолько недооценивают, что он решил это доказать всему миру? И доказал, что является законченным днищем.
ems1 08 июля 2018 | 08:33
ems1: И да, в послематчевых пенальти с Испанией он тоже бил первым, и бил на силу, и забил. Что произошло в его голове за 3 дня?
viniqi 08 июля 2018 | 08:47
ems1: А если бы пробил- то герой? лихо и быстро вы мешаете человека с грязью- вы диванный аналитик отбегали также 120 минут по полю?- а счет по игре объективно Хорваты были сильнее- хватить уже вылезать за счет халявы и лотереи!!!
vvs7651 08 июля 2018 | 08:21
Проиграли по делу.
И хорошо. Неоправданный ажиотаж немного утихнет...
goal 08 июля 2018 | 08:27
Не думал, что скажу это, но отыграли достойно. А если б ещё без этой суперпошлости про ноги!
andreyoo 08 июля 2018 | 08:37
Наша сборная отлично играла. Признаем, пожалуй никто не ожидал от нее чемпионства. Но надеялись на ИГРУ и самоотдачу. И мы ее увидели. Молодцы!
А те кто тут зубоскалит по поводу долгожданного поражения сборной России, пусть похвастается успехами сборной своих стран, я с интересом почитаю.
sergirusso 08 июля 2018 | 08:41
БОГ ОДУМАЛСЯ!
vera14 08 июля 2018 | 08:44
Отличная команда! Спасибо сборной России за интригующий футбол!
kochar 08 июля 2018 | 08:45
Могли и выиграть,если бы Саламыч не заменил Дзюбу и Черышева.
Ну вот на хрена было убойную силу менять???
polsan 08 июля 2018 | 08:46
Это ведь спорт! ) Что Вы ругаетесь между собой как дебилы!