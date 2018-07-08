В Таиланде началась эвакуация 12 школьников и их футбольного тренера из затопленной пещеры
Они заблокированы в ней уже две недели. В спасательной операции участвуют два десятка местных и иностранных водолаза, а также таиландские боевые пловцы. Власти считают, что выхода первых детей на поверхность следует ожидать не раньше девяти вечера по местному времени (в Москве будет 17 часов). Некоторые участки дайверам вместе с детьми придется преодолевать под водой.
Комментарии4
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neyexo 08 июля 2018 | 08:13
Очень опасная операция
Вода мутная+ полная темнота+острые скалы, путь под водой опасен даже для опытных водолазов
zhukovazhan 08 июля 2018 | 08:23
Только бы получилось.
vpu2011 08 июля 2018 | 08:30
вот это интереснее чм
olga__k 08 июля 2018 | 08:43
Тем более в пещере оставаться опасно - уровень кислорода понижен , дожди опять начинаются, здоровье ухудшается...
Хоть бы получилось!
Они ведь и плавать не умеют, тем более со снаряжением... их, конечно, потренировали немного...
психологи советовали обставить это все как приключение в духе Гарри Поттера