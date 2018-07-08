В Таиланде началась эвакуация 12 школьников и их футбольного тренера из затопленной пещеры

Они заблокированы в ней уже две недели. В спасательной операции участвуют два десятка местных и иностранных водолаза, а также таиландские боевые пловцы. Власти считают, что выхода первых детей на поверхность следует ожидать не раньше девяти вечера по местному времени (в Москве будет 17 часов). Некоторые участки дайверам вместе с детьми придется преодолевать под водой.