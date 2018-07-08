Новые митинги против повышения пенсионного возраста прошли вчера в разных городах России
Новые митинги против повышения пенсионного возраста прошли вчера в разных городах России. Акции прошли в Барнауле, Магадане, Симферополе и Твери. Требования на них звучали одни и те же.
Митинги организовали представители парламентской и внесистемной оппозиции и профсоюзов.
Комментарии9
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rampa 08 июля 2018 | 07:43
поскольку страсти по футболу теперь должны несколько поутихнуть, то. надеюсь, освободившееся время предоставят для показа этих митингов.
max3446 08 июля 2018 | 08:10
Департамент контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) формирует особые нелегальные группы для убийств и запугивания противников режима. Президент Петр Порошенко знает о существовании «эскадронов смерти».
Предложение возглавить одну из таких групп получил Сергей Сановский, военный инструктор и бывший заместитель начальника учебно-тренировочного лагеря полка «Азов». Он отказался и был похищен СБУ, прошёл через пытки, бежал из страны.
korikov 08 июля 2018 | 08:39
max3446:
Там по-моему уже давно эти "эскадроны смерти" действуют, после убийства Бузины уже понятно было. У них практика, сначала убивают, а потом заявляют, что это кремлёвский след и так постоянно. Кремлёвский след, заказчик в Кремле, а значит и дело раскрывать не надо, у них всё ясно уже на первой минуте после обнаружения трупа. Это до чего страна дошла, что в Киеве люди, когда проводят опрос по какой-либо теме, боятся отвечать. У нас вот Латынина такой бред несёт и ничего страшнее ведра с говном от пробитых ура патриотов ей не угрожает. А ведь она публичное лицо, медийное, её, хотел написать миллионы слушают, но потом подумал, что в стране нет столько сумасшедших, её сотни людей слушают.
ly4_sveta 08 июля 2018 | 08:20
На них выходят миллионы? Только миллионы
смогут переломить ситуацию, а это так - пшик
для Путина. Он боится только многомиллионной массы,
количества, большинства, потому и разгоняет,
запрещает и арестовывает.
radionews 08 июля 2018 | 08:23
Раз требования в разных местах одни и те же, это однозначно указывает на руку госдепа: рашистские пенсы нашли себе кукловода с печеньками.
Особенно умиляет "протест" в Симферополе. Эти чучела за собой убрать ленятся, мусор чуть ли не из окон выкидывают, вон даже Горный жалуется на крымских неумытков. А за американскую подачку радостно побежали майданить. Россия им не нравится, ищут папика побогаче.
korikov 08 июля 2018 | 08:32
*Сейчас налоги ЖКХ на 4% подняли, но никто не выходит на митинги, а ведь для многих платить по 7 тыс. за квартиру, это треть зарплаты. А знаете почему не выходят? Потому что никто не организует, а организуют только тогда когда надо. Оно обычно так и бывает с ведомым стадом, пойдут туда, куда направят и, что самое интересное, даже те, кто уже на пенсии.
Вот я бы вышел на митинг против повышения ЖКХ потому что каждая новая платёжка - сюрприз.
lisitsa1962 08 июля 2018 | 09:04
korikov: Это не платежки за ЖКХ, это счета за банкет по поводу приобретения 21.03.2014 года и на содержание новых соотечественников. Военпенсы - они прожорливые...:))
kochar 08 июля 2018 | 08:42
К гадалке не ходи ,а финал этого противодействия народа с властью будет торжественный выход царя к народу и объявление о заморозке и отчитание правительства.
Точно по Ленину-шаг назад и два вперёд.
yralez 08 июля 2018 | 09:17
Спросите их, прыгали ли они в восторге фуфлобесия.?.