Новые митинги против повышения пенсионного возраста прошли вчера в разных городах России. Акции прошли в Барнауле, Магадане, Симферополе и Твери. Требования на них звучали одни и те же.

Митинги организовали представители парламентской и внесистемной оппозиции и профсоюзов.