В акваторию Черного моря вошли два корабля ВМС США.

Как говорится в твиттере американского командования, флагманский корабль Шестого флота США «Маунт Уитни» и ракетный эсминец «Портер» примут участие в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2018.