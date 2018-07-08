В акваторию Черного моря вошли два корабля ВМС США
В акваторию Черного моря вошли два корабля ВМС США.
Как говорится в твиттере американского командования, флагманский корабль Шестого флота США «Маунт Уитни» и ракетный эсминец «Портер» примут участие в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2018.
Комментарии16
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doc10_vikt 08 июля 2018 | 07:43
Ракетный эсминец ВМС США «Портер», вошедший в Черное море в ночь на 7 октября, находится под постоянным наблюдением кораблей и морской авиации российского Черноморского флота (ЧФ), сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
«В кильватере американского эсминца следует корабль непосредственного слежения Черноморского флота, оснащенный современными средствами радиотехнической разведки, который фиксирует все его действия», — сказал собеседник агентства. По его словам, маневры «Портера» отслеживаются морской авиацией ЧФ. Облетов корабля боевыми самолетами пока не было, но они могут быть проведены впоследствии.
banyi2 08 июля 2018 | 07:46
Это же хорошо! Военные тренироваться должны. Главное аккуратно )
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 08 июля 2018 | 07:58
Как в FALLOUT-война всегда остается войной . Так и аннексия-всегда остается аннексией,как ты ее не назови-вернулись в гавань,денег нет но вы держитесь,пенсионный возраст до 100 лет!
archibald_dandy_esquire 08 июля 2018 | 08:08
russkiy_ukrainezh_v_krbimu:
а как же заявления, что "чорный море наш!" и краснознаменный черноморский флот не допустит появления кораблей НАТО - опять пугать будут самолётами - а когда какой-нибудь аэроплан рухнет в море, то РФ обвинит США и Украину?
andreyoo 08 июля 2018 | 08:27
archibald_dandy_esquire: а как же заявления, что "чорный море наш!" и краснознаменный черноморский флот не допустит появления кораблей НАТО
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Напомни, пжлста, про эти заявления.
max3446 08 июля 2018 | 07:58
Абсолютно новая интрига разворачивается сейчас на Украине вокруг все тех же многострадальных противотанковых ракетных комплексом «Джавелин», поставленных Киеву Вашингтоном, пишет «КП.ру».
Отметим, что точное количество комплектов и выстрелов к ним остается тайной за семью печатями. Известно лишь, что сумма сделки составила 41 с небольшим миллион долларов США.
Неделю назад появилась информация, что часть ПТРК Украина втихую уже продала на Ближний Восток, а буквально несколько часов назад в сети был опубликован скан письма якобы Главного конструктора, Генерального директора Госпредприятия Государственного Киевского конструкторского бюро «Луч» О. Коростелева на имя Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова.
В нем, в частности говорится, что 22 мая этого года «проводились показательные стрельбы поставленными из США ПТРК Javelin, на которых произошло чрезвычайное происшествие». В частности, речь идет о том, что выстрел ПТРК прошел нештатно, и ракета пролетев несколько метров (десятков метров) плюхнулась на землю. После чего специалисты ГосККБ «Луч» занялись изучением проблемы.
В итоге «установлено, что причиной сбоя стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Заводской срок эксплуатации двигателей истек, но был продлен специальным решением перед поставкой на Украину.
Вероятно, отсутствие запуска маршевых двигателей этих ПТРК на показательных стрельбах, связано именно с тем, что двигателям требуется дополнительная проверка».
Особо отмечается, что «использование такого вооружения в боевых условиях может привести к гибели военнослужащих».
max3446 08 июля 2018 | 08:00
если вспомнить предыдущую историю, то именно поставка «просроченных» ПТРК как раз лежит в привычном русле такого военного сотрудничества Украины с ее международными партнерами и защитниками.
Вспомним, как во времена президента Обамы США поставили на Украину несколько тысяч сухих пайков. Имеющих всего один небольшой недостаток — они оказались просроченными. А поставка примерно в то же время Вашингтоном украинской армии внедорожников «Хаммер»! Тоже не без недостатков: гнилая резина, ржавые корпуса, разукомплектованные движки.
Это уже потом выяснилось, что американца одарили Украину списанными автомобилями из Ирака, которые армия США должна была утилизировать. Заплатив за это соответствующую денежку. Впрочем, одарили — не тот термин. Скорее ободрали, ведь Украине пришлось заплатить за металлолом. А последние переговоры, которые затянулись и пока не завершились из-за отсутствия у Киева денег.
США готовы безвозмездно передать Украине списанные корабли Береговой ораны, выработавшие свой ресурс.
И цена вопроса — каких-то 10 или 15 млн долларов за каждый кораблик, которые Киев должен заплатить за покраску, мелкий ремонт и обучение экипажей.
Естественно, что все это могут делать только американские фирмы. И последующим подписанием акта приема-передачи на американском берегу без всяких гарантий. Так что если кораблик застынет мертво где-нибудь посреди Атлантики — это проблемы нового хозяина.
venmud 08 июля 2018 | 08:01
Так Трамп готовит встречу с Их Высоченным Высочеством.
riots 08 июля 2018 | 08:24
До 14 го года натовские корабли были большой редкостью в Черном море.
Теперь в Одессе минимум один на боевом дежурстве.
Многоходовока удалась.
andreyoo 08 июля 2018 | 08:31
riots: Вообще-то Си Бриз проводятся с 1997 года, дурилка
ly4_sveta 08 июля 2018 | 08:28
Какие красивые, все-таки, у них корабли! А авианосцы просто
чудо какое-то! Пусть попугают немного агрессивного узурпатора,
неуемного в своих наполеоновских планах.
via4eslavdenisov 08 июля 2018 | 09:14
ly4_sveta: Корабли как корабли, единственный их недостаток, что служат на них весьма бздиловатые ребята, стоит только "Сушке" пройтись над ними , как человек по двадцать пишут рапорта на списание, у них, почему то, от этого облёта понос открывается.
yakutt86 08 июля 2018 | 08:44
Лишь бы в Крым не лезли, а то ведь от "оккупантов" такой ЗВЕЗДЫ прилетит - мало не будет.
mikr 08 июля 2018 | 08:52
Нахождение кораблей НАТО в Черном море имеет смысл только "до первого выстрела". После этого срок жизни корабля и экипажа будет измеряться подлетным временем соответствующей ракеты. И надо отметить, что с момента вхождения Крыма в состав России это время существенно сократилось даже для тех, кто будет находиться в самой дальней акватории. Крымская позиция позволяет без проблем перекрывать не только устье Дуная, Босфор и черноморские базы Турции, но даже восточную часть Средиземного моря.
isnowanaarene 08 июля 2018 | 09:03
mikr: Наших "мишеней" там поболее будет.
gitel21 08 июля 2018 | 09:07
Этот штабной корабль уже заходил в Севастополь в 2008м, тогда жители Севастополя заблокировали трапы и не позволили пиндосам сойти на берег.