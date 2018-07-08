Меркель: Конфликт на Украине и «аннексия» Крыма доказывают необходимость странам НАТО повысить расходы на оборону
Конфликт на Украине и «аннексия» Крыма доказывают необходимость странам НАТО повысить расходы на оборону. Об этом в своем еженедельном подкасте заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
В этой связи канцлер считает оправданным присутствие НАТО в странах Центральной и Восточной Европы. Ранее президент США Дональд Трамп призвал увеличить финансирование стран НАТО на оборону.
Комментарии23
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banyi2 08 июля 2018 | 07:43
Молодец Трамп! Тряси лошар) Желательно шпрот посильнее )
patrikk_1 08 июля 2018 | 07:47
Меркель: Конфликт на Украине и «аннексия» Крыма доказывают необходимость странам НАТО повысить расходы на оборону...
Какая на хрен Украина, вам говорили - не расширяйтесь на Восток, не устанавливайте американские ПВО в странах восточной Европы, а вы что в ответ - смеялись. А потом ещё и на Украину влезли, с обещаниями её интеграции в ЕС и НАТО. Вот теперь повышайте расходы на обороны, гомики тупые.
astet 08 июля 2018 | 08:02
patrikk_1: Мудрый Путин из великой России
теперь тоже поднимет расходы на оборону!
Вопрос только,
где он возьмёт деньги на это?
Правильный ответ:
продолжит грабить россиян.
patrikk_1 08 июля 2018 | 08:09
astet:
Вешайся, Очки.
ly4_sveta 08 июля 2018 | 08:42
astet: На подобной гонке и крякнул СССР. Но тупые
служаки-чекисты, бестолковые и алчные не имеют
логического мышления, не умеют анализировать и
делать правильные выводы. Дозапугивались, дозахватывались и довоевались - получайте по сусалям. Весь чекистский бюджет капля в море по
сравнению со странами НАТО, а уж про Америку? Путину только завидовать и завидовать... ))) Да и воровства такого мегатонного у них нет.
heklya 08 июля 2018 | 08:26
patrikk_1: НАТО не расширялось на восток, это Восток побежал от Москвы под защиту НАТО ! Дальнейшее показало, что их страхи были уж очень небезосновательны !
ly4_sveta 08 июля 2018 | 08:51
heklya: Вот именно. Достала их уже примитивная и агрессивная совдепия, даже внутренние республики разбежались, надоел завиральный всемирный коммунизм, устали от его «побед», запретов и преследований всех и вся, замучила эта «тюрьма народов» своей идеологией, проигравшей уже, протухшей и разложившейся. Всем захотелось свободы, чистого воздуха и красивой бытовой среды.
kochar 08 июля 2018 | 07:47
А это означает,что нам придётся тратиться тоже .
Под шумок ЧМ по футболу пенсионный подняли,бензин подняли,ндс подняли и ещё много чего мы ещё не знаем.
Осталось угрохать полностью малый бизнес и вернуться к совку,но без работы.
banyi2 08 июля 2018 | 07:51
kochar: Полностью с Вами согласен! Лучше вообще все армии во всём мире убрать, полиции тоже и жить в гармонии с природой)))
isnowanaarene 08 июля 2018 | 08:54
banyi2: Лучше не выё...ся если крыльев нет.
ly4_sveta 08 июля 2018 | 08:56
kochar: Акцизы поднимают, с 1-го июля плату за
капитальный ремонт, про который Путин тоже сказал,
в своё время, что не будет никакой платы за капремонт,
а разорив Ходорковского сказал, что все его миллиарды
будут пущены на капремонт. Только на чей интересно? Сечина,
наверное, да свой. Короче, соврал как всегда.
max3446 08 июля 2018 | 07:54
Рим принял решение отказаться от дальнейших закупок американских истребителей F-35. Такое заявление сделала новый министр обороны Италии Элизабетта Трента, член партии евроскептиков «Движение 5 звёзд». По её словам, власти также намерены более детально разобраться с пунктами контракта 2012 года на поставку 90 американских самолётов.
По этим договорённостям, предполагается поставка 60 истребителей F-35A и 30 машин F-35B общей стоимостью в 14 млрд евро.
«Мы больше не будем закупать F-35», — сказала она в интервью телеканалу La7.
Ранее готовность отказаться от этих истребителей выразила и Турция, которая также принимала участие в разработке F-35. Эксперты не исключают, что такие заявления могут говорить об ухудшении отношений между США и их союзниками по НАТО.
никому кто в здравом уме пендостанское летающее корыто F35 не нужно
severnaj 08 июля 2018 | 07:58
max3446: Наверное, меняют на МИГ-29 , которые за прошедшую неделю только уже 2 разбились. Ничего, зато дешевле. :-))))
banyi2 08 июля 2018 | 08:00
severnaj: Где разбились? )
max3446 08 июля 2018 | 08:05
severnaj: ссылки на разбившиеся МИГИ и дата их выпуска
ly4_sveta 08 июля 2018 | 08:59
severnaj: Браво!!!!!!!!!! Да этот ,,герой» умышленно делает лживые
вбросы, печатая всякую нелепицу и несуразицу. А дурака
учить - только портить.
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 08 июля 2018 | 08:00
Как в FALLOUT-война всегда остается войной . Так и аннексия-всегда остается аннексией,как ты ее не назови-вернулись в гавань,денег нет но вы держитесь,пенсионный возраст до 100 лет!
radionews 08 июля 2018 | 08:55
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: ну да, на русском мире в лугандоне ведь не зря русские солдаты, в том числе, новобранцы, тренируются пятый год подряд.
Тактика отработана
Соберутся три калеки- рашкопенса о пенсиях своих барина спросить, выходит на крыльцо Ларин, в сопровождении автоматчиков. Автоматчики дают три очереди поверх голов пррвокаторов- пенсов.
Барин объясняет: сейчас поверх голов, а ещё припретест- у меня есть разрешение от Путина стрелять в толпу, даже если вы прикроет есть беременными бабами и детьми от 12 лет.
И все радостно расходятся, и всё поголовье становится шелковым, все кричат "как хорошо, что вы наш президент, госспади!!"
heklya 08 июля 2018 | 08:23
Реанимация НАТО - одна из самых больших внешнеполитических побед Путина ! Он , конечно, всех переиграл !
vladimirgornitsky 08 июля 2018 | 08:26
Менркель явно не подразумевала кавычки, когда говорила об аннексии Крыма. Так что в тексте сообщения эти кавычки выглядят нелепо.
ly4_sveta 08 июля 2018 | 08:35
Только дошло. После Грузии надо было выводы
делать, а не быть наивными, открытыми и доверчивыми
перед коварством узурпатора, действующего всякими
уловками и хитростями втихаря и исподтишка.
Да и Трамп прав, - как-то странно закупать нефть и газ у
противника, обеспечивая его бюджет миллиардами.
andriisavin 08 июля 2018 | 08:36
А че аннексия в кавычках, это меркель так и сказала, или характерный жест сделала?
radionews 08 июля 2018 | 08:51
Зверства русских в Украине, Сирии, а до того двадцать лет кряду в Чечне, а 1 марта - русские угрозы уничтожить человечество ядерными бомбардировками однозначно доказывают, что это не "конфликты", с рашней идёт " смертный бой, святой и правый, смертный бой не ради славы, ради жизни на Земле".