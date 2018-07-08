Меркель: Конфликт на Украине и «аннексия» Крыма доказывают необходимость странам НАТО повысить расходы на оборону...

Конфликт на Украине и «аннексия» Крыма доказывают необходимость странам НАТО повысить расходы на оборону. Об этом в своем еженедельном подкасте заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В этой связи канцлер считает оправданным присутствие НАТО в странах Центральной и Восточной Европы. Ранее президент США Дональд Трамп призвал увеличить финансирование стран НАТО на оборону.