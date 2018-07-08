Санкционный режим против КНДР будет сохранен до полной денуклеаризации Корейского полуострова

Об этом по итогам встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи заявил госсекретарь США Майк Помпео. При этом он напомнил, что это было обещано лидером КНДР Ким Чен Ыном. Обязательства Вашингтона перед Токио и Сеулом по обеспечению безопасности остаются неизменными, подчеркнул Помпео.

При этом главы МИД Японии и Южной Кореи, а также госсекретарь США гарантировали несменяемость режима в КНДР в случае полной денуклеаризации.