Санкционный режим против КНДР будет сохранен до полной денуклеаризации Корейского полуострова
Об этом по итогам встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи заявил госсекретарь США Майк Помпео. При этом он напомнил, что это было обещано лидером КНДР Ким Чен Ыном. Обязательства Вашингтона перед Токио и Сеулом по обеспечению безопасности остаются неизменными, подчеркнул Помпео.
При этом главы МИД Японии и Южной Кореи, а также госсекретарь США гарантировали несменяемость режима в КНДР в случае полной денуклеаризации.
Комментарии3
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banyi2 08 июля 2018 | 07:41
То бишь - ВЕЧНО )))) Как и по РФ)
patrikk_1 08 июля 2018 | 07:50
При этом главы МИД Японии и Южной Кореи, а также госсекретарь США гарантировали несменяемость режима в КНДР в случае полной денуклеаризации...
Пообещайте ещё, не расширять НАТО на Восток, может и во второй раз прокатит.
vladimirgornitsky 08 июля 2018 | 07:47
КНДР очекредной раз пыталась добиться неисполняемыми посулами отмены санкций. Не обломилось. Трамп, сколь бы он ни был некомпетентен в международной политике, все-таки бизнесмен и не станет отпускать товар под честное слово мошенника.