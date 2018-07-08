Спасатели в Таиланде приступили к операции по эвакуации из затопленной пещеры 12-ти школьников и футбольного тренера

Они заблокированы под землей более двух недель. Местные власти рассчитывают, что первые, наиболее подготовленные дети смогут выбраться на поверхность к девяти вечера по местному времени (в Москве будет 17 часов).

Между тем, по оценкам спасателей, вся операция может занять 3-4 дня. В эвакуации участвуют 18 водолазов.