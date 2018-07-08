Спасатели в Таиланде приступили к операции по эвакуации из затопленной пещеры 12-ти школьников и футбольного тренера
Они заблокированы под землей более двух недель. Местные власти рассчитывают, что первые, наиболее подготовленные дети смогут выбраться на поверхность к девяти вечера по местному времени (в Москве будет 17 часов).
Между тем, по оценкам спасателей, вся операция может занять 3-4 дня. В эвакуации участвуют 18 водолазов.
Комментарии2
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ara_1 08 июля 2018 | 08:08
Посмотрел пару репортажей.. Удачи.
sparky 08 июля 2018 | 08:10
Успехов в спасении детей.