Патриарх Кирилл сегодня освятит закладной камень нового кафедрального собора в Муроме
Патриарх Кирилл сегодня освятит закладной камень нового кафедрального собора в Муроме. Перед визитом предстоятеля Русской православной церкви во Владимирскую область городские власти серьезно усилили меры безопасности.
Патриарший визит в Муром приуорчен ко Дню семьи, любви и верности. Утром патриарх возглавит служение литургии в Свято-Троицком монастыря города, где покоятся мощи Петра и Февронии. Именно с этими святыми связывают отмечаемый с некоторых пор праздник.
Приготовления к торжествам по случаю приезда Кирилла начались еще несколько недель назад и не останавливались вплоть до сегодняшнего дня. Накануне улицы Мурома после обильного дождя на несколько часов затопило, что внесло определенные коррективы в транспортную обстановку. Сегодня автомобилистам тоже придется искать новые пути передвижения по городу, поскольку многие улицы перекрыты для проезда патриарха.
В три пополудни Кирилл должен освятить закладной камень на месте будущего кафедрального собора Мурома. Возводить храм будут на пустыре, который по настоянию местных властей и в частности мэра Евгения Рычкова для этих целей выделили из своих земель предприятия и организации города. Дело в том, что восстанавливаемый собор 1924 году был разрушен, а позже на его месте разбили парк.
Храм, закладной камень для которого планирует освятить патриарх, будет расположен чуть южнее места, где располагался прежде.
Комментарии6
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kochar 08 июля 2018 | 07:57
Народ конечно не спросили чего они хотят больше - детских садиков,школ, больниц или этот собор.
gregor 08 июля 2018 | 08:05
Смысл повышать меры безопасности ..., если всё в руках .... Его ..,а не Кирилла .?
Или Кирилл не верит в это ?
andre_klimov 08 июля 2018 | 08:13
gregor:
"На аллаха надейся, а верблюда привязывай..."
gregor 08 июля 2018 | 08:16
andre_klimov:
Вот .вот и я об этом . Или надейся в то что веришь или не веришь ,а лицемерничаешь и привязываешь верблюда .
Или веришь Ему или нанимаешь охрану в 1000 человек .
radionews 08 июля 2018 | 09:03
Хыхыхы..
После вчерашнего откровения святого отца, что прихожане начали меньше платить за "услуги церкви", это сообщение смотрится особенно прикольно: батьки решили расширить поголовье паствы путем создания новых точек сбора денег на суперкары, суперантиквариат, супернедвижимость и прочее.
Разумно. По-бизнесовому.
irosh 08 июля 2018 | 09:21
Сколько можно?