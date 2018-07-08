Патриарх Кирилл сегодня освятит закладной камень нового кафедрального собора в Муроме. Перед визитом предстоятеля Русской православной церкви во Владимирскую область городские власти серьезно усилили меры безопасности.

Патриарший визит в Муром приуорчен ко Дню семьи, любви и верности. Утром патриарх возглавит служение литургии в Свято-Троицком монастыря города, где покоятся мощи Петра и Февронии. Именно с этими святыми связывают отмечаемый с некоторых пор праздник.

Приготовления к торжествам по случаю приезда Кирилла начались еще несколько недель назад и не останавливались вплоть до сегодняшнего дня. Накануне улицы Мурома после обильного дождя на несколько часов затопило, что внесло определенные коррективы в транспортную обстановку. Сегодня автомобилистам тоже придется искать новые пути передвижения по городу, поскольку многие улицы перекрыты для проезда патриарха.

В три пополудни Кирилл должен освятить закладной камень на месте будущего кафедрального собора Мурома. Возводить храм будут на пустыре, который по настоянию местных властей и в частности мэра Евгения Рычкова для этих целей выделили из своих земель предприятия и организации города. Дело в том, что восстанавливаемый собор 1924 году был разрушен, а позже на его месте разбили парк.

Храм, закладной камень для которого планирует освятить патриарх, будет расположен чуть южнее места, где располагался прежде.