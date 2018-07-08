Клиенты туроператора «Натали Турс» смогут сегодня улететь из Испании на родину. Об этом ранее заявил президент компании Владимир Воробьев, отметив, что часть туристов уже вывезена.

С возвращением туристов домой не должно возникнуть проблем, поскольку у них есть обратные билеты, — сказал ранее глава Ростуризма Олег Сафонов:

-По данным, которыми мы располагаем, в настоящее время за рубежом находятся порядка 3500 человек. Хочу отметить, что эти туристы имеют на руках обратные билеты, и поэтому люди будут возвращаться в соответствующие даты. При этом осуществляются чартерные рейсы из Российской Федерации, но туда, за рубеж, самолеты летят пустыми, за рубежом в них садятся наши российские граждане, российские туристы и возвращаются на родину.

В конце июня один из крупнейших российских туроператоров «Натали Турс» объявил об отмене чартерных рейсов в ряд европейских городов и предложил вернуть деньги пострадавшим туристам. Все туры с 4 июля по 30 сентября аннулированы.