Клиенты туроператора «Натали Турс» смогут сегодня улететь из Испании на родину
Клиенты туроператора «Натали Турс» смогут сегодня улететь из Испании на родину. Об этом ранее заявил президент компании Владимир Воробьев, отметив, что часть туристов уже вывезена.
С возвращением туристов домой не должно возникнуть проблем, поскольку у них есть обратные билеты, — сказал ранее глава Ростуризма Олег Сафонов:
-По данным, которыми мы располагаем, в настоящее время за рубежом находятся порядка 3500 человек. Хочу отметить, что эти туристы имеют на руках обратные билеты, и поэтому люди будут возвращаться в соответствующие даты. При этом осуществляются чартерные рейсы из Российской Федерации, но туда, за рубеж, самолеты летят пустыми, за рубежом в них садятся наши российские граждане, российские туристы и возвращаются на родину.
В конце июня один из крупнейших российских туроператоров «Натали Турс» объявил об отмене чартерных рейсов в ряд европейских городов и предложил вернуть деньги пострадавшим туристам. Все туры с 4 июля по 30 сентября аннулированы.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт