Спасательная операция по выводу детей из пещеры в Таиланде началась
Спасательная операция по выводу детей из пещеры в Таиланде началась. В ней принимают участие 13 иностранных и пять тайских дайверов и военные пловцы. По рассчетам властей, первые школьники смогут выбраться из пещеры не раньше 21:00 по местному времени (17:00 по Москве).
Ранее сообщалось, что у спасателей есть три-четыре дня, чтобы спасти 12 мальчиков и их футбольного тренера из затопленной пещеры. Как заявили местные власти, в настоящее время условия для спасательной операции идеальны, так как вскоре могут начаться муссонные дожди, которые затопят узкие туннели в пещере.
Комментарии4
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banyi2 08 июля 2018 | 07:19
Тренера оставить там!
sjuzanna 08 июля 2018 | 07:30
banyi2: Тренер здесь при чем?
БОГ В ПОМОЩЬ!!
banyi2 08 июля 2018 | 07:33
sjuzanna: Думать надо куда детей вести...
sasass 08 июля 2018 | 07:42
Странно то , что земные существа продолжат жить в пещерном веке и никакой наукой и техникой они пока не овладели - перед природой бессилен человек..