Спасательная операция по выводу детей из пещеры в Таиланде началась. В ней принимают участие 13 иностранных и пять тайских дайверов и военные пловцы. По рассчетам властей, первые школьники смогут выбраться из пещеры не раньше 21:00 по местному времени (17:00 по Москве).

Ранее сообщалось, что у спасателей есть три-четыре дня, чтобы спасти 12 мальчиков и их футбольного тренера из затопленной пещеры. Как заявили местные власти, в настоящее время условия для спасательной операции идеальны, так как вскоре могут начаться муссонные дожди, которые затопят узкие туннели в пещере.