Сборная России по футболу проиграла команде Хорватии в 1/4 финала ЧМ
Основное время матча завершилось вничью — 1:1, в дополнительное время команды забили еще по одному голу. В серии послематчевых пенальти футболисты сборной России уступили 3:4. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что наша команда сделала все, что могла и поблагодарил болельщиков за поддержку.
Таким образом, российские футболисты завершили выступление на турнире, добившись наилучшего результата мировых первенствах в новейшей истории команды.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aleksandr39 08 июля 2018 | 07:19
Не смогли встать с колен .
varangian2011 08 июля 2018 | 07:40
aleksandr39: Как раз таки смогли, наконец, впервые со времен СССР. За такое поражение совсем не стыдно.
a_111111 08 июля 2018 | 07:46
varangian2011: достойно проиграли...
vikwlad 08 июля 2018 | 07:42
"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что наша команда сделала все, что могла..."
Скорее всего команда Хорватии сделала всё, что могла, чтобы не победить с крупным счётом. Играла, в основном, сама с собой.
ems1 08 июля 2018 | 07:34
Наверное Смолов - тайный либераст и поклонник Эхо. Так пробить могут только либо Месси с Зиданом, либо человек, затаивший обиду на свою страну и на сборную.
putin_itogy 08 июля 2018 | 07:39
Как же здорово, что наконец закончилась эта путино-триумфальная вакханалия!
Истерия доводившая до Кащенко всю страну, грозившая перейти в третью мировую войну с Великобританией..))
Слава Богу, впереди снова какой ни какой но мир,
и спокойные многоходовочки вовочки. ))
sasass 08 июля 2018 | 07:44
На этот раз номер не прошел - не играя выиграть невозможно...
putin_itogy 08 июля 2018 | 07:48
Пока звериная чуйка не подводит Хищника путина..
Он опять не появился на заведомо проигрышным матче,
и послал в раздевалку главного терпилу...))
venmud 08 июля 2018 | 08:41
putin_itogy: "Пока звериная чуйка не подводит Хищника путина"
======================================================
Это не чуйка, а политическая близорукость. Для рейтинга именно в трудные времена власть должна быть с народом и разделять все его невзгоды.
estamp 08 июля 2018 | 07:58
Отлично играли. У страны наконец-то появилась команда, которая Играет.
putin_itogy 08 июля 2018 | 08:09
estamp: Отличный троллинг..
m_doc 08 июля 2018 | 08:28
putin_itogy: Успокойся, малоумный. Из 9 комментов 3 - твои биовыделения. И кто тут тролль...