Сборная России по футболу проиграла команде Хорватии в 1/4 финала ЧМ

Основное время матча завершилось вничью — 1:1, в дополнительное время команды забили еще по одному голу. В серии послематчевых пенальти футболисты сборной России уступили 3:4. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что наша команда сделала все, что могла и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Таким образом, российские футболисты завершили выступление на турнире, добившись наилучшего результата мировых первенствах в новейшей истории команды.