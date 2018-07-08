Илон Маск предложил создать «мини-субмарину» для спасения школьников из пещеры в Таиланде. У себя в Твиттере американский миллиардер, глава компании SpaceX сообщает, что стороны обсудили «дизайн аварийной спасательной капсулы» из частей ракеты «Фэлкон 9».

Также, по его словам, эксперты обсуждали возможность применения надувной трубы с воздушными шлюзами. 12 школьников и их тренер находятся в полузатопленной пещере уже более 10 дней.

Необходимо как можно скорее спасти детей из затопленной пещеры в Тайланде. Лучшего времени не будет, — сказал руководящий операцией бывший губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

Сейчас в пещере на севере Тайланда находятся 13 детей. К ним регулярно пробираются спасатели с кислородными баллонами и едой.