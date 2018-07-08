Япония, США и Южная Корея готовы гарантировать КНДР сохранение ее политического режима
Япония, США и Южная Корея готовы гарантировать КНДР сохранение ее политического режима. Об этом по итогам переговоров глав МИД США, Японии и Южной Кореи, заявил глава японского внешнеполитического ведомство Таро Коно. Для этого, по его словам, КНДР должна провести полную и необратимую денуклеаризацию.
Комментарии4
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banyi2 08 июля 2018 | 06:50
Это типа того. Сосед у тебя ружьё есть? Есть. Ну отдай его мне! Зачем? А вдруг кто нападёт, мне оно дома сгодится. Да нет! мы с братанами тебя защищать будем, по чесноку, и бабла потом подкинем. Да ну вас на фиг, вы вон в прошлом году на другом конце деревни также 3 пообещали, потом пришли убили и всё забрали. Так что идите на...
m_anuchin 08 июля 2018 | 07:13
Вот это - зря!... Или обманывают диктатора!?.. Обмана для доброго дела - это хорошо!..
banyi2 08 июля 2018 | 07:15
m_anuchin: Не верь, не бойся, не проси )
greeg1 08 июля 2018 | 07:19
Всё правильно. Трезвый образ жизни начинается с лёгкого похмелья, иначе радикальные меры могут привести пациента к белой горячке и летальному исходу.