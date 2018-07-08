Япония, США и Южная Корея готовы гарантировать КНДР сохранение ее политического режима. Об этом по итогам переговоров глав МИД США, Японии и Южной Кореи, заявил глава японского внешнеполитического ведомство Таро Коно. Для этого, по его словам, КНДР должна провести полную и необратимую денуклеаризацию.