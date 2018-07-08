Полицейский, обратившийся за медпомощью в Солсбери, оказался здоров. Офицер просил обследовать себя на предмет отравления нервно-паралитическим веществом.

Как сообщается, сотрудник полиции имеет отношение к расследованию инцидента в Эймсбери, где в критичечском состоянии были госпитализированы мужчина и женщина, предположительно, подвергшиеся воздействию вещества «Новичок».