Полицейский, обратившийся за медпомощью в Солсбери, оказался здоров
Полицейский, обратившийся за медпомощью в Солсбери, оказался здоров. Офицер просил обследовать себя на предмет отравления нервно-паралитическим веществом.
Как сообщается, сотрудник полиции имеет отношение к расследованию инцидента в Эймсбери, где в критичечском состоянии были госпитализированы мужчина и женщина, предположительно, подвергшиеся воздействию вещества «Новичок».
Комментарии1
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lavrentiy79 08 июля 2018 | 06:57
Британские маргиналы теперь могут бесплатно получать медпомощь и "на опохмел". Достаточно обратиться в медучреждение со словами - "весьма вероятно, меня Москва отравила "новичком".