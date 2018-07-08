Неизвестный открыл стрельбу на Нагатинской набережной в Москве. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, погиб один человек. По предварительным данным, стрелявший был вооружен травматическим пистолетом. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Стрелявшего ищут правоохранительные органы.