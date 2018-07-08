Неизвестный открыл стрельбу на Нагатинской набережной в Москве
Неизвестный открыл стрельбу на Нагатинской набережной в Москве. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, погиб один человек. По предварительным данным, стрелявший был вооружен травматическим пистолетом. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Стрелявшего ищут правоохранительные органы.
Комментарии2
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greeg1 08 июля 2018 | 07:02
Ну вот ЧМ кончился начались суровые российские будни.
ura_123 08 июля 2018 | 07:18
Переживает за сборную по ногомячу...