Сборная России по футболу вернулась в Москву после поражения от хорватов в четвертьфинале ЧМ
Сборная России по футболу вернулась в Москву после поражения от хорватов в четвертьфинале ЧМ. Россияне в серии послематчевых пенальти уступили 3:4. Тем не менее, российские футболисты, дойдя до четвертьфинала, добились наилучшего результата на мировых первенствах в новейшей истории.
Как говорится в Твиттере команды, в 16 часов в фан-зоне на Воробьевых горах запланирована встреча футболистов сборной с болельщиками.
Комментарии5
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pusto1 08 июля 2018 | 06:38
успокоили хорваты наших. Они помится накануне что-то пообещали, ну да ладно, забудьте :)
lvl100500 08 июля 2018 | 06:44
Наши играли достойно, молодцы. Все по честному.
wien 08 июля 2018 | 06:52
РОССИЯ МОЛОДЦЫ !!!КРАСИВАЯ ИГРА! КРАСИВЫЙ ЧМ! СПАСИБО РОССИЯ!!!РОССИЯ МОЛОДЦЫ !!!КРАСИВАЯ ИГРА! КРАСИВЫЙ ЧМ! СПАСИБО РОССИЯ!!!РОССИЯ МОЛОДЦЫ !!!КРАСИВАЯ ИГРА! КРАСИВЫЙ ЧМ! СПАСИБО РОССИЯ!!!РОССИЯ МОЛОДЦЫ !!!КРАСИВАЯ ИГРА! КРАСИВЫЙ ЧМ! СПАСИБО РОССИЯ!!!РОССИЯ МОЛОДЦЫ !!!КРАСИВАЯ ИГРА! КРАСИВЫЙ ЧМ! СПАСИБО РОССИЯ!!!РОССИЯ МОЛОДЦЫ !!!КРАСИВАЯ ИГРА! КРАСИВЫЙ ЧМ! СПАСИБО РОССИЯ!!!РОССИЯ МОЛОДЦЫ !!!КРАСИВАЯ ИГРА! КРАСИВЫЙ ЧМ! СПАСИБО РОССИЯ!!!РОССИЯ МОЛОДЦЫ !!!КРАСИВАЯ ИГРА! КРАСИВЫЙ ЧМ! СПАСИБО РОССИЯ!!!РОССИЯ МОЛОДЦЫ !!!КРАСИВАЯ ИГРА! КРАСИВЫЙ ЧМ! СПАСИБО РОССИЯ!!!РОССИЯ МОЛОДЦЫ !!!КРАСИВАЯ ИГРА! КРАСИВЫЙ ЧМ! СПАСИБО РОССИЯ!!!РОССИЯ МОЛОДЦЫ !!!КРАСИВАЯ ИГРА! КРАСИВЫЙ ЧМ! СПАСИБО РОССИЯ!!!РОССИЯ МОЛОДЦЫ !!!КРАСИВАЯ ИГРА! КРАСИВЫЙ ЧМ! СПАСИБО РОССИЯ!!!
azatjan1 08 июля 2018 | 07:08
Ну теперь вернемся к нашим баранам- повышению пенсионного возраста, росту цен и тарифов?
ihor_syvoryj 08 июля 2018 | 07:09
Эти хорватобендеровцы распяли 11 русскоязычных мальчиков в трусиках и футболочках...