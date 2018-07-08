Сборная России по футболу вернулась в Москву после поражения от хорватов в четвертьфинале ЧМ. Россияне в серии послематчевых пенальти уступили 3:4. Тем не менее, российские футболисты, дойдя до четвертьфинала, добились наилучшего результата на мировых первенствах в новейшей истории.

Как говорится в Твиттере команды, в 16 часов в фан-зоне на Воробьевых горах запланирована встреча футболистов сборной с болельщиками.