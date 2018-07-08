Ураган Берил приближается к Пуэрто-Рико

Власти островного государства в Карибском море объявили режим чрезвычайной ситуации.

Тропический шторм, который недавно сформировался в Атлантическом океане западнее островов Зелёного мыса, вчера усилился до урагана. Скорость ветра по сообщениям СМИ достигает почти 130 километров в час. Ураган сегодня переместится в восточную часть Карибского бассейна и скорее всего затронет Пуэрто-Рико, передаёт агентство ТАСС. Губернатор страны Рикардо Росселло ввёл режим чрезвычайной ситуации. Берил первый ураган в Атлантике в нынешнем году. Ему предшествовал шторм Альберто. В прошлом на острова Карибского бассейна обрушились шесть разрушительных ураганов, скорость ветра приближалась к 60ти метров в секунду. Пуэрто-Рико природная стихия нанесла серьёзный ущерб. Наибольшие разрушения вызвал ураган Мария. Он в прошлом году унёс жизни 16 человек. Многие люди остались без жилья, света, воды и продуктов.

Специалисты Национального центра США по предупреждению ураганов не исключают, что дойдя до Пуэрто-Рико Берил может снизиться до тропического шторма.