Весь мир продолжает следить за спасательной операцией в Таиланде, где подростки застряли в одной пещер

Инженеры предлагают различные варианты эвакуации.

Пищу и баллоны с кислородом пленники получают регулярно, однако спасение должно начаться в ближайшие дни. В противном случае уровень воды внутри подземного комплекса может подняться до критических уровней.

Ждать, пока пещеры высохнут, придется до конца года, этот вариант власти даже не рассматривают. Пробурить новый вход с поверхности, не получается. Школьники не умеют плавать, поэтому выбраться наружу под водой даже со спецоборудованием они не смогут.

Альтернативный вариант предложил американский бизнесмен Илон Маск. Его инженеры предложили протянуть нейлоновую трубу и надуть её, чтобы она образовала свободный от воды коридор, по которому можно будет выбраться. Также возможно использование специальной спасательной капсулы. Власти королевства на эти предложения пока не откликнулись.

12 подростков и их тренер по футболу находятся в пещере две недели. Накануне были опубликованы их письма родителям, которые доставили дайверы.