Столичный избирком отказал в регистрации на выборы мэра политику Дмитрию Гудкову
Столичный избирком отказал в регистрации на выборы мэра политику Дмитрию Гудкову. Ему не удалось пройти муниципальный фильтр. Ранее в эфире «Эха» он говорил, что его не пустили по распоряжению московского мэра.
«Реальную оппозицию Собянин не пустил на выборы. Причем очевидно, что список Гудкова на муниципальных выборах получил 267 мест – это в пять раз больше, чем все оппозиционные кандидаты, я имею в виду от парламентской оппозиции вместе взятые… у меня, наверное, было больше 200 разговоров, то есть в каждом районе был «единоросс», с кем я поговорил лично… Люди достаточно в принципе нормальные, не политизированные, многие ко мне хорошо относятся. Желали удачи. Но они мне все признавались в ходе телефонных разговоров, что либо команду получили, либо настоятельные рекомендации не ставить подпись за Гудкова. Причем рекомендации и команды шли по линии управы, префектуры, ведомств. Поэтому они не стали просто рисковать».
Дмитрий Гудков добавил, что начал подготовку к выборам в МосГорДуму и уже разворачивает штаб.
Комментарии2
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chapter_2 08 июля 2018 | 06:24
Д.Гудков, сейчас, - не политик, а гражданский активист. Он не принимает участия в управлении государством и у него нет "корочек" политика. Из-за снобизма Д.Гудкова, в частности, страдают организации гражданского общества, которые власти, кивая на таких как Д.Гудков, обвиняют в ведении политической деятельности и "шьют" им иностранных агентов.
pusto1 08 июля 2018 | 07:15
фильтры надо в другие места вставить