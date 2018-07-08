Сборная России покидает ЧМ по футболу

В четвертьфинальном матче с хорватами наши потерпели поражение в серии пенальти.

Теперь в борьбе за титул чемпиона мира остались команды Франции, Бельгии, Англии и Хорватии. Французы сыграют с бельгийцами 10 июля в Санкт-Петербурге, а англичане и хорваты встретятся на следующий день в московских «Лужниках». Оба полуфинала начнутся в 21 час.

Матч за третье место состоится в Петербурге 14 июля в 17 часов, а 15 июля, 18:00 «Лужники» примут финал мирового первенства.