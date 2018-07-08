Сборная России покидает ЧМ по футболу
В четвертьфинальном матче с хорватами наши потерпели поражение в серии пенальти.
Теперь в борьбе за титул чемпиона мира остались команды Франции, Бельгии, Англии и Хорватии. Французы сыграют с бельгийцами 10 июля в Санкт-Петербурге, а англичане и хорваты встретятся на следующий день в московских «Лужниках». Оба полуфинала начнутся в 21 час.
Матч за третье место состоится в Петербурге 14 июля в 17 часов, а 15 июля, 18:00 «Лужники» примут финал мирового первенства.
Комментарии7
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putin_itogy 08 июля 2018 | 06:10
Ну наконец-то Дзюба, снимет с башки свою глупую пелотку..)))
tag188 08 июля 2018 | 06:12
Великая футбольная победа не состоялась :))
И чем теперь отвлекать народонаселение от происходящего в стране?
Оле-оле-оле-оле! Хорватия -- чемпион! :))
benin_papa__ 08 июля 2018 | 06:22
tag188:
Психика народонаселения РФ весьма пластична.
Гордиться станут тем, на что партия и правительство укажут.
benin_papa__ 08 июля 2018 | 06:18
Приватизировать "ногу Бога" россиянам не удалось...
Вчера эта самая "нога" играла за Хорватию.
Так бывает.
barssuk 08 июля 2018 | 06:24
Хорватам респект - бабки взяли, и про
кинули! Только так со скрепными и нужно поступать
alexakimfaa 08 июля 2018 | 06:31
Ну,наконец-то!..Похоже,что страна начнёт возвращаться к нормальной обычной жизни... А то - и на ТВ про футбол,и на радио про футбол,и в печатных СМИ -тоже про футбол!...
ka_mate 08 июля 2018 | 06:37
Не смотрел,спокойно спал до утра.
Если бы выиграли , орали бы и не дали спать до утра.