Число жертв кораблекрушения туристического судна у берегов тайского острова Пхукет достигло 41.
Как пишет Bangkok Post, в ходе спасательной операции обнаружены еще несколько тел, в том числе двоих детей.
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Как пишет Bangkok Post, в ходе спасательной операции обнаружены еще несколько тел, в том числе двоих детей.
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