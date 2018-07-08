В акваторию Черного моря вошли два корабля ВМС США.
Как говорится в твиттере американского командования, флагманский корабль Шестого флота США «Маунт Уитни» и ракетный эсминец «Портер» примут участие в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2018.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Как говорится в твиттере американского командования, флагманский корабль Шестого флота США «Маунт Уитни» и ракетный эсминец «Портер» примут участие в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2018.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
benny_point 08 июля 2018 | 05:27
...а Украина на чём будет участвовать, никак на боевых кораблях типа "Корыто Парашенко"?
Ну если так, то американцы точно пересядут на их супер боевые корабли и войдут в воды Азовского моря под Крымским мостом.
nf5096004 08 июля 2018 | 05:45
benny_point: вы очевидно забыли про наше "корыто" "Адмирал Кузнецов", продемонстрировавшее себя всему миру. Во-вторых, Украина и не претендует на звание сверхдержавы, как Россия. Украина защищает как может свою территорию и не угрожает никому.
prof57 08 июля 2018 | 05:27
А с кем учения? Вна украинском флоте три катера на плаву, но зато 14 адмиралов..... Наверное приехали в карты поиграть.
alexeyn2 08 июля 2018 | 05:38
Вообще то в Черном море еще Турция имеет довольно протяженное побережье, а Турция - страна НАТО, если что и американские корабли могут заходить в турецкие порты