После вчерашнего поражения от Хорватии на ЧМ по футболу два российских футболиста покидают сборную.
О завершении карьеры объявил 33-летний полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов . Об уходе из большого спорта также сообщил 38-летний защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич. Об этом говорится в Twitter национальной команды. Самедов после игры с командой Хорватии рассказал, что четвертьфинальный матч ЧМ был для него последним. Игнашевич в свою очередь отметил, что если бы не ЧМ-2018, он завершил бы карьеру раньше.
Комментарии1
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koshkaedu 08 июля 2018 | 05:24
Зачем эти двое покидают сборную, они не могут не знать, насколько они ослабляют её.