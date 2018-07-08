После вчерашнего поражения от Хорватии на ЧМ по футболу два российских футболиста покидают сборную.

О завершении карьеры объявил 33-летний полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов . Об уходе из большого спорта также сообщил 38-летний защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич. Об этом говорится в Twitter национальной команды. Самедов после игры с командой Хорватии рассказал, что четвертьфинальный матч ЧМ был для него последним. Игнашевич в свою очередь отметил, что если бы не ЧМ-2018, он завершил бы карьеру раньше.