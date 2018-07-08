В РПЦ заметили снижение покупательской способности россиян.

Как завил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, россияне стали меньше приобретать товары религиозной направленности. По его словам, это ощущается в том числе в храмах: на продажах свечей и икон, на том, как люди заказывают молебны, как они подают записки.