Илон Маск предложил создать «мини-субмарину» для спасения школьников из пещеры в Таиланде.

У себя в Твиттере американский миллиардер, глава компании SpaceX сообщает, что стороны обсудили «дизайн аварийной спасательной капсулы» из частей ракеты «Фэлкон 9» Также, по его словам, эксперты обсуждали возможность применения надувной трубы с воздушными шлюзами. 12 школьников и их тренер находятся в полузатопленной пещере уже более 10 дней.