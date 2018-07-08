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04:04, 08 июля 2018

Защитник московского ЦСКА и  сборной России по футболу Сергей Игнашевич завершает карьеру.

Вчерашний матч с хорватами на ЧМ по футболу стал для него последним. Россияне потерпели поражение в  серии пенальти. Игнашевич, которому 14 июля исполнится 39 лет, провел на поле весь матч, а до этого участие во всех играх сборной на чемпионате. «Это был последний турнир и последний матч в моей футбольной карьере», — сказал Игнашевич.

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