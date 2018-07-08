Защитник московского ЦСКА и  сборной России по футболу Сергей Игнашевич завершает карьеру.

Вчерашний матч с хорватами на ЧМ по футболу стал для него последним. Россияне потерпели поражение в серии пенальти. Игнашевич, которому 14 июля исполнится 39 лет, провел на поле весь матч, а до этого участие во всех играх сборной на чемпионате. «Это был последний турнир и последний матч в моей футбольной карьере», — сказал Игнашевич.