Московская полиция задержала второго участника ограбления журналиста BBC.
Преступление произошло в такси, где британца опоили наркотическим веществом. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, оба подозреваемых являются нелегальными таксистами.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
hrenvam 08 июля 2018 | 04:11
" официальный представитель МВД Ирина Волк" - молодая деваха на должности пресс-секретаря уже давно была полковником. Наверное сейчас не меньше генерала ?