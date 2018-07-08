Массовые беспорядки на Гаити.
Они вызваны решением властей повысить цены на бензин. Как сообщает местная пресса, в результате столкновений между полицией и манифестантами погибли три человека. Протестующие громили магазины и полицейские участки, поджигали автомобили. Некоторые дороги в Порт-о-Пренсе до сих пор перекрыты баррикадами. В разных районах города были слышны выстрелы. Отменены несколько международных авиарейсов.
Комментарии2
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duke_alex 08 июля 2018 | 03:48
Вот, что значит - отсутствие мундиаля в отдельно взятой стране!
klukvik 08 июля 2018 | 03:57
путен введи-и!!!