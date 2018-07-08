Украинский писатель и бывший советский диссидент Левко Лукьяненко скончался на 89-м году жизни.
Об этом сообщил у себя в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Ранее сообщалось, что Лукьяненко попал в реанимацию. Левко Лукьяненко, соучредитель Украинской Хельсинкской группы, автор «Акта провозглашения независимости Украины», трижды избирался депутатом Рады. В 2007 году он покинул украинский парламент по собственному желанию. В 2005 году ему присвоили звание Героя Украины. 26 лет своей жизни он провел в советских тюрьмах и ссылках.
Комментарии1
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tchizik 08 июля 2018 | 03:45
Вiчна пам'ять.............