Украинский писатель и бывший советский диссидент Левко Лукьяненко скончался на 89-м году жизни.

Об этом сообщил у себя в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Ранее сообщалось, что Лукьяненко попал в реанимацию. Левко Лукьяненко, соучредитель Украинской Хельсинкской группы, автор «Акта провозглашения независимости Украины», трижды избирался депутатом Рады. В 2007 году он покинул украинский парламент по собственному желанию. В 2005 году ему присвоили звание Героя Украины. 26 лет своей жизни он провел в советских тюрьмах и ссылках.