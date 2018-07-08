В акваторию Черного моря вошли два корабля ВМС США.
Как говорится в твиттере американского командования, флагманский корабль Шестого флота США «Маунт Уитни» и ракетный эсминец «Портер» примут участие в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2018.
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Как говорится в твиттере американского командования, флагманский корабль Шестого флота США «Маунт Уитни» и ракетный эсминец «Портер» примут участие в совместных с Украиной учениях Sea Breeze 2018.
Комментарии3
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davi__koloradov 08 июля 2018 | 03:43
На базе рашкофлота в севастополе забили все туалеты. Командующий вынужден памперсами пользовацца!
boseal 08 июля 2018 | 03:50
Потом в очередной раз американские моряки будут рассказывать в своих родных пабах хохму про флот с множеством адмиралов, но без кораблей.
weeta 08 июля 2018 | 03:54
Эх, упустили американцы момент - можно было во время ЧМ Крым вернуть, пока Россия в футбольном анабиозе)