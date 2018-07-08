Британский полицейский, которого обследовали в больнице в Солсбери, здоров.
Об этом сообщила полиция графства Уилтшир. У офицера, который просил проверить себя на воздействие нервно-паралитического вещества, соответствующих симптомов не выявлено. Ранее сообщалось, что полицейский имеет отношение к расследованию инцидента в Эймсбери, где в критическом состоянии были госпитализированы мужчина и женщина. Власти считают, что они подверглись воздействию вещества «Новичок». Источник заражения пытаются установить все последние дни.
Комментарии1
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liquidsky__ 08 июля 2018 | 03:36
Ну вот, а Эхо так переживало.