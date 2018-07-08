Британский полицейский, которого обследовали в больнице в Солсбери, здоров.

Об этом сообщила полиция графства Уилтшир. У офицера, который просил проверить себя на воздействие нервно-паралитического вещества, соответствующих симптомов не выявлено. Ранее сообщалось, что полицейский имеет отношение к расследованию инцидента в Эймсбери, где в критическом состоянии были госпитализированы мужчина и женщина. Власти считают, что они подверглись воздействию вещества «Новичок». Источник заражения пытаются установить все последние дни.