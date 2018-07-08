Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич завершает футбольную карьеру.
Сообщение об этом появилось в Твиттере российской команды после проигрыша хорватам и завершения выступления на домашнем ЧМ. «Сергей, спасибо за всё!» сказано в сообщении.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Сообщение об этом появилось в Твиттере российской команды после проигрыша хорватам и завершения выступления на домашнем ЧМ. «Сергей, спасибо за всё!» сказано в сообщении.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт