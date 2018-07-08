Владимир Путин отметил волевую игру футболистов сборной России в матче против команды Хорватии.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства пригласил игроков и их тренера Станислава Черчесова на обсуждение итогов чемпионата мира. Сборная России накануне уступила сборной Хорватии в ¼ финала в серии послематчевых пенальти. По словам Пескова, Путин в субботу дважды до и после матча разговаривал с Черчесовым по телефону.