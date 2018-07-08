Владимир Путин отметил волевую игру футболистов сборной России в матче против команды Хорватии.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства пригласил игроков и их тренера Станислава Черчесова на обсуждение итогов чемпионата мира. Сборная России накануне уступила сборной Хорватии в ¼ финала в серии послематчевых пенальти. По словам Пескова, Путин в субботу дважды до и после матча разговаривал с Черчесовым по телефону.
Комментарии6
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old44 08 июля 2018 | 03:20
пригласил куда ?
pulalala 08 июля 2018 | 03:30
old44:
В сортир.
Мочить.
salut__521 08 июля 2018 | 03:40
Пригласил футболёров на банкет геройские мядальки раздавать и рейтинг свой задрипанный поднимать. Пошлятина, скукота...
benin_papa__ 08 июля 2018 | 03:41
Президент пригласил "на обсуждение итогов чемпионата мира"?!
Так чемпионат мира еще не закончился и итогов чемпионата еще не знает никто на свете.
Пока что можно лишь обсудить, насколько сборная РФ хорошо способствовала поддержанию в перманентном кипении "разума возмущенного" постсоветского советского народа.
Хорошо способствовала. Без хихов.
Советский народ и сегодня ночью на улицах ликует. А вроде бы сборная РФ проиграла и больше играть не будет... А советский народ ликует.
hrenvam 08 июля 2018 | 03:52
Объявит, что на пенсию они могут не рассчитывать...
klukvik 08 июля 2018 | 04:00
деньги то хоть вернут, цуки??? ))