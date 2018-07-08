Бывший баскетболист клуба «Химки» Тайлер Ханикатт, обнаружен мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
Это произошло после перестрелки с полицией. Предположительно, покончил с собой. Об этом в своей электронной версии сообщает «Лос-Анджелес таймс». По сведениям Эй-би-си, в пятницу в полицию позвонила мать спортсмена и сообщила о странном поведении сына. Когда на место прибыл наряд полиции, Ханикатт открыл огонь и забаррикадировался в доме. Прибывшему спецназу удалось проникнуть в здание, где они обнаружили 27-летнего баскетболиста мертвым.
Комментарии1
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duke_alex 08 июля 2018 | 02:28
Типа - русские не сдаются?