Бывший баскетболист клуба «Химки» Тайлер Ханикатт, обнаружен мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.

Это произошло после перестрелки с полицией. Предположительно, покончил с собой. Об этом в своей электронной версии сообщает «Лос-Анджелес таймс». По сведениям Эй-би-си, в пятницу в полицию позвонила мать спортсмена и сообщила о странном поведении сына. Когда на место прибыл наряд полиции, Ханикатт открыл огонь и забаррикадировался в доме. Прибывшему спецназу удалось проникнуть в здание, где они обнаружили 27-летнего баскетболиста мертвым.