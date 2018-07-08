Следователи в Кемерове задержали руководителя службы пожаротушения.

Как передает ТАСС, Андрей Бурсин подозревается в том, что не провел разведку при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и не организовал управление пожарно-спасательного гарнизона города. Ранее сообщалось, что Бурсин первым прибыл тушение в кемеровском ТЦ. СК будет ходатайствовать об аресте задержанного.