Следователи в Кемерове задержали руководителя службы пожаротушения.
Как передает ТАСС, Андрей Бурсин подозревается в том, что не провел разведку при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и не организовал управление пожарно-спасательного гарнизона города. Ранее сообщалось, что Бурсин первым прибыл тушение в кемеровском ТЦ. СК будет ходатайствовать об аресте задержанного.
Комментарии1
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salut__521 08 июля 2018 | 02:35
А тулеевская морда, небось, уже на заслуженном лазурно-береговом вилловом отдыхе прозябает?..